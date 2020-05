Atutudinea față de Klaus Iohannis, mult prea bândă, dar și reacțiile moi față de PNL s-ar putea să însemne sfârșitul domniei lui Marcel Ciolacu în fruntea PSD. Potrivit ultimelor informații venite din zona social-democraților, mai mulți pesediști ar vrea să împiedice o nouă candidatură a lui Colacu la șefia PSD. Un mare alt reproș ar fi cel legat de procentul PSD din sondaje. În ciuda greșelilor făcute de PNL, PSD nu reușește să crească în sondaje. Un alt motiv de supărare în partid e atitudinea lui Marcel Ciolacu faţă de baronii tradiţionali. Liderul interimar al PSD le-a cerut apropiaţilor lui Dragnea să facă un pas în spate, astfel încât partidul să se rupă de trecut.

Unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui Ciolacu este baronul PSD Neamţ Ionel Arsene. Acesta l-ar susține pe fostul premier Sorin Grindeanu, susţin surse politice citate de Adevărul. În plus, Ciolacu are o problemă și cu pesediștii din Senat, controlați de de Şerban Nicolae. În plus, trebuie amintit că alături de Viorica Dăncilă, Codrin Ştefănescu sau Dorel Căprar, şi Eugen Teodorovici şi-a exprimat public nemulţumirea faţă de modul în care e condus PSD.

Un alt lider care nu-l mai susține pe Marcel Ciolacu e Dragoş Benea, extrem de influent în Moldova. Alături de el este și Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui. De altfel, pesediștii din Moldova vor putere în viitoarea conducere a partidului, în cazul în care Muntenia va da preşedintele (Ciolacu), iar Oltenia secretarul-general (Paul Stănescu).

Simțind pericolul care îl paște, Marcel Ciolacu a început un turneu prin ţară, pe modelul Dragnea, pentru a promite funcţii. Rămâne de văzut cine va avea însă câștig de cauză și ce se va întâmpla în PSD.