Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune că acest Congres al PSD este un moment de răspântie și arată că PSD are capacitatea de a se adapta. Ciolacu a explicat că azi noapte nu a avut somn și a citit editorialul lui Ion Cristoiu dându-i dreptate în tot ceea ce a spus despre PSD.

”Este un eveniment special al PSD, chiar dacă Congresul nu mai este în modul clasic, fizic, este un Congres 90% online, normal că aseară mi-a venit mai greu somnul și am citit editorialul maestrului Cristoiu și are dreptate în tot ceea ce a scris. PSD are capacitatea de a se adapta noului și de a fi deschizător de drumuri. Ne bucurăm că PSD va fi un etalon de organizare a unui Congres online. Avem nevoie de o nouă conducere aleasă de colegii mei.

Anul viitor va avea loc un Congres ordinar, cu alegeri de la bază în sus. Sunt ferm convins că este un moment de răspântie atât pentru viața internă de partid a PSD, cât și pentru întreaga clasă politică românească.”, a spus Marcel Ciolacu.

Congres extraordinar al PSD

Congresul extraordinar al PSD de sâmbătă este organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegaţi, în cursa pentru şefia partidului fiind înscrişi Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, şi fostul ministru Eugen Teodorovici.

Votul va fi secret, cu buletine, procesele verbale urmând a fi transmise la centru. Centrele teritoriale vor fi dotate cu aparatură audio-video pentru transmiterea live a congresului, iar toţi participanţii vor avea acces pe ecrane la imaginile din celelalte centre. La conducerea PSD candidează actualul lider interimar al partidului, Marcel Ciolacu, şi senatorul Eugen Teodorovici – singurul parlamentar social-democrat care n-a semnat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului.

Teodorovici a acuzat că există un document al conducerii partidului „în care apare foarte clar” ca, dintre cele două candidaturi pentru şefia partidului, să fie acceptată doar una – cea a liderului interimar al formaţiunii, documentul fiind adoptat.

„Nu ştiu dacă aţi văzut un document transmis către congres, un desfăşurător, în care apărea foarte clar că, din cele două, să accepte o singură candidatură – cea a domnului Ciolacu – şi asta a rezultat ca urmare a deciziilor din CEx-ul de astăzi, din 19. Este o regie foarte clară. Cred că şi Ceauşescu, când şi-a simţit sfârşitul, a făcut la fel, din păcate pentru PSD”, a declarat Teodorovici, miercuri, la sediul PSD.