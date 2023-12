Marcel Ciolacu a dat asigurări miercuri, 20 decembrie, cu privire la măsurile pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale. Proiectul a fost adoptat recent de Camera Deputaţilor.

Premierul a subliniat că, în primul rând, nimeni nu va scăpa de închisoare. În al doilea rând, au fost introduse majorări până la 15 ani pentru evaziunea la TVA. S-a venit cu două amendamente de modificări, a subliniat Ciolacu.

Astfel, nu iese „nimeni din nicio închisoare, pentru că nicio lege nu este retroactivă”.

„Nu scapă nimeni de închisoare. În primul rând, nu iese nimeni din puşcărie. În al doilea rând, în proiectul meu şi al domnului preşedinte Nicolae Ciucă, nu ştiu dacă dumneavoastră ştiaţi, dar m-aş fi aşteptat ca presa să facă la momentul respectiv totuşi un caz din asta, DIICOT şi DNA nu mai aveau competenţe. DIICOT, care se ocupă de crimă organizată şi de grup infracţional organizat. Eu ştiu că, de obicei, la evaziune fiscală este un grup organizat.

Sunt mai multe, că nu poate unul singur să facă toată evaziunea. Cineva s-a ocupat în trecut, şi n-am auzit pe nimeni, n-am auzit presa spunând că DIICOT-ul nu mai are competenţe. Noi am introdus acele competenţe. Am introdus majorări până la 15 ani pentru evaziunea la TVA, lucru care este şi la nivelul Uniunii Europene. S-a venit cu două amendamente de modificări. Nu iese nimeni din nicio închisoare, pentru că nicio lege nu este retroactivă”, a declarat Marcel Ciolacu.