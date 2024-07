Marcel Ciolacu, despre investiția de la Hidrocentrala Vidraru: „S-a construit în 5 ani, o retehnologizăm în 7”

Premierul Marcel Ciolacu a fost, marți, la Centrala Hidroelectrică Vidraru, marcând prin prezența sa investiția Guvernului în retehnologizarea uzinei, evaluată la peste 200 de milioane de euro. Premierul a fost însoțit de ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Investiția de astăzi de peste 200 milioane euro este unul dintre obiectivele esențiale. Ne va permite să modernizăm această capodoperă a energiei românești”, a declarat premierul Marcel Ciolacu. „Privim cu toții acest baraj impresionant și simt o uriașă mândrie față de trecut. Sunt dator să transmit respectul meu total miilor de muncitori care au ridicat această adevărată operă de arta. Privesc cu multă încredere în viitor pentru că niciodată România nu a construit într-un ritm mai susținut ca acum, afirmă premierul Ciolacu.

În vizită la Vidraru, premierul a încercat să-și aducă aminte dacă a fost vreodată în excursie pe cunoscutul baraj de acumulare din județul Argeș, pe vremea când era școlar.

„Am marea întrebare, dar cred că o să aflu când o sa ajung acasă, când o să mă uit în lada cu poze să aflu dacă am fost adus la Vidraru sau nu”, a declarat Ciolacu.

Șeful Executivului și-a exprimat speranța că lucrările de retehnologizare se vor încheia cât mai rapid și a făcut o comparație ironică despre timpul afectat construcției și cel dedicat retehnologizării

„Vă doresc să terminați cât mai curând acest contract”, le-a transmis premierul oficialilor. „S-a construit în 5 ani, o retehnologizam în 7, dar cu o atenție mărită vor reuși într-un termen mai scurt această retehnologizare, încheie premierul Ciolacu.

Cei care au construit barajul sunt niște „eroi”

Premierul a participat la prezentarea proiectului și la ceremonia de semnare a contractului pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru.

Hidroelectrica a atribuit recent contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, un proiect de mare importanță pentru infrastructura energetică a României, Asocierii formate din Electromontaj (lider de asociere), Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services și Butan Grup (subcontractant).

Valoarea finală a contractului de 188.382.020,89 euro fără TVA. Aceasta a fost puțin sub estimarea inițială de 188.716.632 euro fără TVA, conform unui comunicat oficial.

Hidrocentrala a fost inaugurată pe 9 decembrie 1966 și valorifică potențialul hidroenergetic al râului Argeș pe o lungime de 28 de kilometri, între Cumpăna și Oiești, folosind o cădere de apă impresionantă de 324 de metri.

Lacul de acumulare asociat are un volum total de 465 milioane metri cubi, dintre care 320 milioane metri cubi reprezintă volumul util.

„Toți care au lucrat aici, la Vidraru, sunt atât pentru mine și sunt ferm convins că și pentru dumneavoastră, adevărați eroi ai acestei țări. Pentru munca lor desăvârșită, statul român are obligația să le arate respectul cuvenit, iar asta facem prin majorarea și recalculare a pensiilor din acest an, cu atât mai mult cu cât acest lucru va fi făcut de către o argeșeancă de-a dumneavoastră, împreună cu echipa ei de la Ministerul Muncii. Cei care au lucrat aici, la Vidraru, de la mineri, zidari, dulgheri, sudori, mecanici, electricieni, vor fi printre pensionarii care, la recalculare, vor avea cele mai importante creșteri de pensii. Așa este și firesc. Asta înseamnă cu adevărat să prețuim munca în România” a declarat premierul.

Marcel Ciolacu a explicat că românii trebuie să fie suficient de inteligenți pentru a putea utiliza aceste bogății în mod cumpătat, pe termen lung și în beneficiul generațiilor viitoare și al dezvoltării economice a țării. A adăugat că își exprimă sprijinul față de Hidroelectrica, menționând că Guvernul României îi va oferi tot sprijinul necesar.