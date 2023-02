Avem datoria de a proteja Delta Dunării

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră că protejarea Deltei Dunării este un lucru care nu se negociază. Declarația a fost făcută în contextul scandalului lucrărilor din zona Canalului Bâstroe.

„Nu vorbim aici de campanie electorală. Şi eu ca şi român, nu ca politician, sunt îngrijorat, mai ales că este un subiect care afectează una dintre bijuteriile nu numai ales României ci ale Europei şi a întregii lumi. Protejarea Deltei Dunării este un lucru care nu se negociază. Avem datoria de a proteja Delta Dunării.

În ceea ce priveşte delictul de opinie, cred că am depăşit acest moment în România. Am mai trăit un pic când ai un delict de opinie, când a fost pandemia şi cred că a fost o abordare incorectă şi ar fi trebuit să învăţăm din acea abordare cu izoletele şi cu ţinutul în casă în timp ce unii furau de rupeau şi nici astăzi nu am aflat cine sunt aceia şi cine i-a ajutat. Cred că autorităţile române cât şi autorităţile din Ucraina trebuie să rezolve cât mai repede acest lucru şi să vină cu explicaţiile pe care să le prezinte public”, a spus preşedintele PSD, potrivit news.ro.

„Şi în pandemie trebuiau explicate lucrurile foarte clar şi în ceea ce priveşte vaccinarea, părţile bune, părţile rele, aşa se face într-o societate democratică”, a mai arătat el.

Marcel Ciolacu a precizat că „asta nu înseamnă că România nu a ajutat umanitar, economic, militar Ucraina şi nu înseamnă că România nu are datoria ca în continuare să ajute umanitar, economic şi militar Ucraina, până când Ucraina va câştiga războiul în faţa unui agresor cum este Rusia”.

„Sunt două lucruri total distincte şi cred că discursul public al fiecăruia dintre noi trebuie să să încadreze în aceşti parametri. Vă reamintesc că România va fi în viitorul unul dintre cei mai importanţi stâlpi în reconstrucţia Ucrainei. Este o realitate faptul că în acest moment canalul Bâstroe are în acest moment o adâncime de peste 7 metri şi într-un fel se schimbă fluxul pe Dunăre”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Există un semnal de alarmă privind încălcarea unor acorduri internaționale

Liderul PSD a spus despre afirmaţiile preşedintelui pe acest subiect că este „total de acord cu domnul preşedinte, dar ne-am câştigat cu toţii dreptul de a avea o opinie şi a trage un semnal de alarmă când acest lucru este public”.

„La toate televiziunile, tot ce înseamnă social-media se vorbea despre acest lucru şi oamenii aşteaptă de la noi, politicienii, să avem o reacţie nu să ne ascundem sau să spunem că trăim într-o nebuloasă. Sunt ferm convins că domnul preşedinte Klaus Iohannis este cel mai informat om din România pentru că este preşedintele României şi este îndreptăţit până la urmă, eu nu am fost informat nici de MAE nici de nimeni altcineva decât semnalul a venit din mass-media şi pe urmă am încercat de la colegii mei să aflu mai multe detalii.

În momentul în care nu există o informare oficială, vremelnic ocup funcţia de preşedinte al Camerei, cred că ar fi trebuit să cunoaştem mai mult din acest aspect, dar avem şi dreptul la propria opinie. Asta nu e o opinie că creăm un conflict sau suntem pro ruşi, că deja există un semnal de alarmă în privinţa adâncimii Canalului Bâstroe şi încălcarea unor acorduri internaţionale”, a arătat Ciolacu.

„Părerea mea este că românilor trebuie să le spunem întotdeauna adevărul şi să explicăm, De ce este necesar ca pentru o perioadă limitată, să fie această adâncime pe Canalul Bâstroe, ce umrează în viitor, fiind că aşa se face politică”, a menţionat liderul social-democrat în final.

Ce declara președintele Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, referindu-se la scandalul legat de Canalul Bâstroe, că ucrainenii trebuie să fie sprijiniţi în acest moment, nu certaţi, iar discuţia trebuie făcută cu date certe, referitoare la lucrările care au efectiv loc. Şeful statelor le-a recomandat politicienilor români să se ocupe de alte teme, până va fi clarificată situaţia de la Bâstroe.

„Nu mi se pare oportun pentru România. Aceste chestiuni care duc la o tensionare a relaţiilor bilaterale, atunci pot fi găsiţi şi la noi şi în Ucraina unii mulţumiţi şi unii nemulţumiţi, dar vă asigur că vor fi şi care se bucură în Moscova”, a adăugat Iohannis.