Aflat la Varna, premierul Marcel Ciolacu a declarat că s-a reușit stoparea multor cheltuieli bugetare prin măsurile luate până acum. Șeful Guvernului a spus că este posibil să mai apară și alte măsuri dar a detaliat că ele nu se vor referi la introducerea de noi taxe.

Premierul l-a apărat pe ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, asupra căruia foarte mulți s-au „năpustit”. Marcel Ciolacu a făcut precizările după ce a fost întrebat ce va face Guvernul în cazul în care Curtea Constituţională a României va amâna să se pronunţe în privinţa pachetului de măsuri fiscal-bugetare sau dacă va admite sesizarea de neconstituţionalitate.

„Deciziile CCR nu se discută, se pun în aplicare. Dacă va fi o astfel de decizie, vom veni foarte repede cu modificări. (…) Am făcut un mecanism şi am stopat foarte mult cheltuielile în sistemul bugetar şi încă ţinem sub control. Ştiu că foarte multă lume, în această perioadă, s-a năpustit asupra ministrului de Finanţe. Dar să ştiţi că e un om foarte responsabil şi a avut o abordare total profesionistă şi avem în acest moment instrumentele necesare. E posibil să venim, nu cu noi taxe, cu alte instrumente fiscal-bugetare, în ceea ce priveşte mai ales cheltuielile, astfel încât să menţinem acest echilibru”, a spus premierul.