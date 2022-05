Liderul PSD a exclus din start această variantă. Acesta a precizat că foşti miniştri de justiţie ai PSD au discutat „în mod discret” cu profesionişti din domeniu pe tema unei eventuale modificări a Constituţiei, dar a adăugat că,, momentan, nu reprezintă o urgență în România.

Întrebat despre posibilitatea de modificare a Constituției, pentru ca șeful statului să obțină încă un mandat, Ciolacu a răspuns: „ Este exclus aşa ceva, să mai fie domnul Klaus Iohannis preşedinte. Ce facem, mergem pe urmele lui Putin? (…) Este exclus un astfel de scenariu din punctul meu de vedere categoric şi cred că şi din punctul de vedere al domniei sale”.

Marcel Ciolacu a precizat că în acest moment nu este o urgenţă modificarea Constituţiei, având în vedere situația prin care trece țara noastră.

„Nu cred că în acest moment este o urgenţă modificarea Constituţiei. Există, în schimb, teme de dezbatere pe modificarea Constituţiei, dar nu cred că într-un climat cu criză energetică, război şi criză economică urgenţa noastră numărul unu este modificarea Constituţiei. Domnul Titus Corlăţean, Robert Cazanciuc, fără să anunţe presa au avut întâlniri cu profesori de la universităţi, cu avocaţi, cu judecători şi au dezbătut această temă, tema modificării Constituţiei, dar am făcut-o într-un mod discret – nici eu nu m-am implicat, nu sunt un mare specialist – am făcut-o într-un mod discret şi într-un mod constructiv, să vedem unde este depăşită Constituţia României şi care ar fi urgenţele; nu ştiu, reorganizarea administrativă, dacă am fi făcut-o la momentul respectiv când au făcut-o şi polonezii am fi avut o altă rată de absorbţie a fondurilor europene”, a afirmat Marcel Ciolacu în emisiunea Insider Politic difuzată duminică de Prima Tv.