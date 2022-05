El îi va lua locul lui Klaus Iohannis la Cotroceni! Anunțul venit chiar acum: Sunt măgulit

Mircea Geoană, secretar general adjunct al Alianței Nord Atlantice (NATO), a fost invitat în podcastul lui Mihai Morar, acolo unde a fost întrebat cu privire la o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2024.

Acesta a declarat că viitorul său în politică este incert în prezent, subliniind că nu s-a hotărât ce va face după ce va pleca din funcția pe care o deține acum.

Totuși, el spune că este ”măgulit” de încrederea pe care oamenii o au în el, aceștia având încredere în lucrurile pe care le-a făcut sau le va face.

“Încă nu m-am hotărât ce fac după ce plec de aici și o spun la modul cel mai onest.

Evident sunt măgulit de faptul că oamenii par să înceapă să aibă încredere sau ceea ce am făcut și ceea ce pot să fac”, a precizat Mircea Geoană.

Mircea Geoană trebuie să își facă datoria față de NATO

Acesta a mai declarat că trebuie să își facă datoria față de Alianța Nord Atlantică fără să fie ”perturbat de orice altceva”. El mai spune că a avut șansa să se reinventeze și că cei care l-au ajutat i-au dat o șansă pe care trebuie să o respecte.

”Am obligația să îmi fac datoria la NATO neperturbat de orice altceva, am o obligație față de o organizație mare, am avut o șansă să mă reinventez și cei care m-au ajutat mi-au dat o șansă și nu am voie să nu o respect până la sfârșit”, mai spune Mircea Geoană.

Mircea Geoană spune că trebuie îndeplinite mai multe condiții

În ceea ce privește înlocuirea lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, Mircea Geoană spune că trebuie respectate mai multe condiții pentru o astfel de candidatură, subliniind că nu are un interes în acest sens.

”A doua chestiune, nu știu pentru că condițiile pentru o eventuală candidatură trebuie să fie cumulate din multe alte direcții și nu am niciun fel de interes și apetit în acest moment să mă apuc eu să îmi creez condițiile pentru așa ceva”, a mai spus acesta.