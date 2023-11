Așadar, Marcel Ciolacu spune că a aflat de acest lucru în timp ce se uita la emisiunea lui Mircea Badea, pe care o urmărește cu mare plăcere. Totuși, premierului spune că s-a enervat teribil de această dată, când a aflat de decizia autorităților din Ucraina.

De asemenea, liderul social-democrat a spus și că a început imediat să dea telefoane pentru a afla adevărul. Răspunsul la care a ajuns premierul este următorul. Manualele în care se află sitagma „limba moldovenească” fuseseră „date la tipărit pe o anumită zonă”.

„Aseară mă uitam la Mircea Badea. De obicei mă uit cu mare plăcere și adorm după emisiune. Aseară m-am umplut de nervi. Am adormit pe la 01:30. Am sunat și-n Ucraina, cum era normal, am pus și consilierul pe politică externă să dea telefoane. Și am aflat adevărul: acele manuale fuseseră date la tipărit pe o anumită zonă”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.