Premierul României, Marcel Ciolacu, a transmis luni, 25 martie 2024, un mesaj special cu ocazia sărbătoririi Zilei Poliției Române. A îndemnat forțele de ordine să acționeze cu cea mai mare seriozitate și rigurozitate în lupta împotriva traficului de droguri.

România se află printre țările cu un nivel scăzut de criminalitate în comparație cu alte națiuni occidentale. Totuși, țara noastră devine tot mai mult o destinație preferată pentru traficanții de droguri.

„România este o ţară deschisă, iar asta ne face expuşi la circuitele infracţionale internaţionale. Apar noi provocări, pe care Poliţia Română trebuie să le anticipeze şi să le combată. Poliţiştii trebuie să-şi adapteze permanent metodele şi să urmeze stagii de perfecţionare pentru a combate mijloacele din ce în ce mai sofisticate ale infractorilor.

Şi vă dau aici un scurt exemplu: traficul de droguri. Multă vreme, când ţara noastră a avut graniţele închise, am fost feriţi de acest flagel. Ulterior, am devenit o ţară de tranzit, iar în ultimii ani am început să devenim din ce în ce mai mult o ţară de destinaţie pentru traficul pentru traficanţii de droguri.

Este o situaţie relativ nouă, iar Poliţia trebuie să se adapteze şi să-şi dezvolte capacităţile pentru a face faţă acestui fenomen. Vă cer să acţionaţi cu maximă seriozitate şi severitate în combaterea traficului de droguri. În special atunci când ţinta traficanţilor sunt minorii. Aveți sprijinul necondiționat al Guvernului și al Parlamentului”, a transmis premierul României, luni, 25 martie 2024, cu ocazia sărbătoririi Zilei Poliţiei Române.