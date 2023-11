Premierul Marcel Ciolacu a declarat că, împreună cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, va gândi noi măsuri. Ei intenționează să propună modificări legislative în domeniul combaterii evaziunii fiscale.

El a subliniat că a sosit momentul ca toți cetățenii să-și îndeplinească obligațiile fiscale și să plătească impozitele datorate statului, Ciolacu a menționat că în cazul lipsei de cooperare, se va elabora o legislație riguroasă și bine pusă la punct în acest sens.

Premierul a fost întrebat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, despre avertismentul experților cu privire la legea pensiilor în forma actuală. Astfel, Ciolacu a fost confruntat cu observațiile care indică faptul că aceasta ar putea conduce la o creștere a deficitului la 6% în următorii doi ani.

Tot miercuri, Ciolacu a subliniat că România se confruntă cu cea mai ridicată impozitare pe muncă. Totodată, are cea mai scăzută impozitare pe capital. El a adăugat că este crucial să se găsească un echilibru în acest domeniu.

Acest lucru este esențial pentru a evita potențiale crize sociale. Premierul a primit întrebări cu privire la implementarea unei posibile reduceri a impozitării pe muncă în 2024.

Ela precizat că nu se poate face acest lucru de la 1 ianuarie. Totuși, este printre lucrurile avute în vedere la nivel guvernamental.

„Nu se poate de la 1 ianuarie şi am anunţat acest lucru. Am zis că este primul lucru pe care îl are în vedere, după ce vedem execuţiile până la sfârşitul anului şi execuţia, în primul rând, pe primul trimestru al anului 2024. Avem în vedere în coaliţie şi am discutat acest lucru în coaliţie, că impozitarea muncii este cea mai mare, este, în oglindă cu impozitarea capitalului. Ca să înţelegem, peste tot în lume se impozitează capitalul.

Noi avem cea mai mare impozitare pe muncă şi cea mai mică pe capital. Şi trebuie găsit echilibru, pentru că dacă nu găsim echilibru, vom crea crize sociale. Aşa se ajunge la crizele sociale. Acumularea de o parte a marilor averi şi sărăcirea în partea cealaltă şi discuţia interminabilă de ce mărim pensiile. Pentru că sunt cele mai mici, pentru că acei oameni nu mai pot trăi cu o pensie de 1.500 de lei. Şi acei oameni sunt bunicii şi părinţii noştri. Sunt cei care au construit această ţară”, a declarat Marcel Ciolacu.