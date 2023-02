Liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, 1 februarie, că social democraţii lucrează la un nou program de guvernare care va fi supus aprobării în coaliţie, precizând că formațiunea pe care o conduce nu va veni cu noi taxe, ci doreşte un mediu de afaceri egal pentru toată lumea.

Va fi un program de guvernare al coaliţiei şi al Guvernului României

„Noi facem un program de guvernare cu care o să mergem în coaliţie pentru că nu va fi programul de guvernare al PSD, nici al PNL, nici al UDMR, va fi un program de guvernare al coaliţiei şi al Guvernului României.”, a afirmat președintele PSD.

„În acest moment, echipele de lucru încearcă să găsească cea mai bună soluţie pentru că preţurile la alimente reprezintă componenta cea mai mare din inflaţie. Şi ne-am asumat ca acest an să terminăm cu inflaţia de o singură cifră şi atunci o să venim cu soluţii pentru a diminua inflaţia. (…) O să venim cu soluţii. E o măsură insuficientă doar micşorarea TVA, s-a mai făcut acest lucru în România şi într-o lună de zile s-a revenit la preţuri, cred că nu vrem să ne păcălim.”, a explicat Marcel Ciolacu.

PSD nu va veni cu noi taxe

În ceea ce privește posibilitatea creşterii preţului la combustibil, Ciolacu a declarat următoarele: „Să vedem ce se întâmplă. Totuşi este în nişte limite suportabile. Au trecut emoţiile în acest moment”. Acesta a adăugat că PSD nu va veni cu noi taxe, ci doreşte un mediu de afaceri egal pentru toată lumea.

„Nu am vorbit nici de optimizare fiscală, nici de externalizarea profitului, nu am vorbit de absolut nimic în acest sens. Eu am vorbit de un mediu de afaceri egal pentru toată lumea. Concret, cu toţii ne dorim şi mari investitori şi micii investitori şi IMM-urile şi Horeca, absolut toată lumea. În acest moment, tot capitalul românesc plăteşte 1%, după cum bine ştiţi, microîntreprinderile, din cifra de afaceri, un minim. Nu vorbesc despre dubla impozitare. Ca să lămurim, că am văzut şi eu breaking news-urile că vine PSD cu noi taxe, că vine Ciolacu cu noi taxe. (…) Să lămuresc ştirile de ieri (…). PSD nu vine cu noi taxe, PSD nu măreşte, PSD doreşte să creeze un echilibru corect în România. Nu poate să fie unii să optimizeze fiscal, cred că perioada optimizării fiscale a cam luat sfârşit. (…) Cred că intrăm într-o perioadă de parteneriat corect, concurenţial, trebuie să fim cu toţii egali.”, a explicat Marcel Ciolacu.

Rotaţia de la guvernare va avea loc atunci când va fi momentul oportun

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că este convins că actuala coaliţie de guvernare îşi poate continua activitatea şi după alegerile din 2024.

„Eu niciodată nu refuz o stabilitate pentru România, chiar dacă se creionează între cele două mari partide. (…) Am văzut toţi cât de mult a avut de câştigat România având această stabilitate politică. Este evident pentru toată lumea. Că mai sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt ferm convins. Eu cred în continuare că această coaliţie poate continua şi după 2024.”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

La întrebarea dacă poate face alianţă cu PNL, care în fiecare şedinţă de partid critică PSD, Ciolacu a precizat: „Ştiţi că şi maturitatea umană şi maturitatea politică vin în timp. La PSD nu am vorbit despre PNL sau de vreun lider al PNL”. Marcel Ciolacu a afirmat că rotaţia de la guvernare va avea loc atunci când va fi momentul oportun, conform deciziei coaliției.

„Eu vreau un guvern al României bun şi eficient şi cred că analizele se fac în interiorul coaliţiei. Plecăm de la un protocol pe care îl respectăm. (…) Crăciunul e pe 25, Revelionul e pe 31, ziua mea e pe 28 – astea sunt fixe. (…) Vedem cum aşezăm lucrurile, astfel încât să nu stricăm ceva ce funcţionează sau să inversăm priorităţile, pentru că scrie într-un protocol că rotaţia e pe 25 (mai – n.r.). Am putea să vedem, în sfârşit, în politica românească nişte oameni pentru care prioritatea este România şi responsabilitatea pe care o au în funcţiile pe care le au. Rotaţia va avea loc când stabileşte coaliţia, când este momentul cel mai oportun pentru România şi pentru Guvern şi pentru Parlament. (…) Această rotaţie între prim-miniştri se face în momentul în care toate lucrurile sunt aşezate şi discutate. Dacă este oportun să fie mai devreme de 25 mai, o să fie mai devreme, dacă este oportun să fie cu o săptămână – două după 25, fiindcă trebuie închise anumite jaloane la Parlament sau Guvern, va fi.”, a menţionat șeful PSD.