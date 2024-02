În cursul zilei de miercuri, 14 februarie, prim-ministrul Marcel Ciolacu a vorbit despre o eventuală rupere a coaliției. Șeful Executivului a spus că își va da demisia în cazul în care liberalii vor decide să iasă de la guvernare.

Marcel Ciolacu a menționat că el și colegii săi din PSD au subliniat că prioritatea lor este România.

El a indicat că ar fi fost mai bine pentru el și colegii săi să nu intre la guvernare și să evite formarea acestei coaliții.

„Cel puțin eu și colegii mei din PSD am arătat că prioritatea noastră este România. Cel mai bine pentru mine și colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare și să nu facem această coaliție. În acest moment cred că ori am fi avut alegeri anticipate, pentru că suntem în pragul unei crize sociale, ori PSD ar fi avut cu 5 în față la alegeri, dar am hotărât într-un moment dificil că este bine să ne implicăm și să nu lăsăm România să se ducă într-o direcție total, total greșită”, a spus Marcel Ciolacu.