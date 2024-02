Europarlamentarul PSD Tudor Ciuhodaru ar urma să facă o schimbare majoră în ceea ce privește partidul din care face parte. Surse politice au declarat pentru news.ro că acesta ar urma să își anunțe înscrierea în Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Sursele acestea spun că transferul lui este iminent. Totuși, nu se știe sigur dacă i s-ar fi promis un loc pe listele AUR pentru europarlamentare.

Omul politic a pierdut sprijinul PSD Iași pentru o nouă nominalizare pentru europarlamentare. În schimb, a fost desemnat medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie Iași. Ulterior, conducerea centrală a partidului a decis ordinea pe liste.

De altfel, liderul PSD Iași spun că Tudor Ciuhodaru nu s-a arătat supărat cu privire la decizia luată de filială în cadrul ședinței în care a fost luată această decizie. Amintim că Tudor Ciuhodaru este coleg cu Lucian Eva în cadrul spitalului.

Europarlamentarul a fost ales deputat PSD în urmă cu 16 ani. În 2012, acesta a fost din nou ales deputat, dar pe listele PPDD.

Mai târziu, el s-a alăturat UNPR, după care a revenit în rândurile PSD. În 2019, a fost candidat pe lista PSD la alegerile europarlamentare.

În aceeași zi de miercuri, deputatul Marius Ostaficiuc din Iași și-a prezentat demisia din cadrul PSD și pare să se alăture, cel mai probabil, partidului AUR.

Marius Ostaficiuc a comunicat pe Facebook că a luat decizia de a renunța la PSD, după 23 de ani de activitate în cadrul acestui partid, exprimând nemulțumirea față de direcția pe care o ia formațiunea.

”Despărțirile fac parte și ele din politică. După 23 de ani de la înscrierea în rândurile social democrației, am luat decizia să plec din PSD.

În timp ce unii politicieni decid să se alăture AUR, alții pleacă. Cornel Iureş este unul dintre oamenii care a ales să plece din partid, la nici două săptămâni de la înscriere.

El se înscrisese la AUR Timiș și devenise și purtătorul de cuvânt al organizației.

Cornel Iureş și-a anunțat retragerea pe Facebook.

“Am intrat în AUR, câteva zile în urmă, crezând în DRAPELUL pe care am jurat la 18 ani. Am constatat că sunt asemenea altora, asemenea celor care ne toooot conduc, după 1989… S-a terminat! Îmi cer iertare public pentru că am crezut! România mea, România ta, România noastră… va fi ce va fi să fie!”, a scris Cornel Iureş.