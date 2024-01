Marcel Boloș, ministrul de Finanțe, a anunțat că propune schimbări semnificative în conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a autorității vamale. Declarațiile au fost făcute în contextul unei evaluări a performanțelor instituțiilor fiscale și vamale.

Marcel Boloș a subliniat că decizia finală asupra schimbărilor va aparține prim-ministrului.

Ministrul a evidențiat rezultatele pozitive înregistrate în ultima perioadă. El a menționat că ANAF a realizat două premiere, aducând încasări de 35,5 miliarde de lei. În plus, „Direcția Marilor Contribuabili” și-a atins obiectivul de 16 miliarde.

În ultima lună, pot să spun cu mândrie că după lungi eforturi și discuții și măsuri pe care le-am implementat, ANAF-ul a adus două premiere. Dar până în decembrie, când am ajuns la această performanță, numai eu știu și doamna președinte cât am muncit astfel încât să avem cele 35,5 miliarde de lei. A doua performanță a fost că „Direcția Marilor Contribuabili” a îndeplinit obiectivul de 16 miliarde. Banii nu au venit peste noapte. Am muncit foarte mult. Planul pentru 2024 vizează încasări medii de 40 de miliarde de lei”, a declarat ministrul de Finanțe la Digi 24.