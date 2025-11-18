Cum se explică faptul că atât de mulți oameni consideră că este foarte greu să ierte și de ce cramponarea de durerea provocată de ceilalți reprezintă, de fapt, o decizie de a suferi?
Ce factori ne fac să refuzăm iertarea? Cum justifică mintea noastră acest lucru?
Care sunt efectele secundare toxice ale incapacității de a ierta și ce efecte are ea asupra corpului uman?
Magic Talks #6
Invitații sunt pregătiți să ofere răspunsuri, perspective și poate chiar noi întrebări:
* Marius Manole – actor
* Monica Anghel – artistă
* Gáspár György – psiholog și psihoterapeut relațional
* Par. Constantin Necula – părinte profesor
* Liana Stanciu – moderator
Biletele sunt disponibile pe get-in.ro de la prețul de 89 de lei.
