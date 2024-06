Aurora Multimarket se extinde în România: O nouă locație deschisă în Târgu Frumos

Aurora Multimarket pare să fi dat deja lovitura pe piaţa din România. Lanţul de magazine unde poţi găsi şi produse la 1 leu continuă aşadar procesul de extindere.

Lanțul ucrainean de magazine cu produse la 1 leu, Aurora Multimarket, continuă să se extindă pe teritoriul României, deschizând o nouă locație în Târgu Frumos. Patronii sunt din Ucraina, iar clienții sunt foarte mulțumiți de ofertele extrem de accesibile.

În prezent, Aurora Multimarket a ajuns la un număr de 8 unități în România. În 2023, lanțul avea 7 magazine: două în Fălticeni, două în Suceava și câte unul în Iași, Botoșani și Bacău. Noua locație, deschisă pe 20 iunie 2024, se găsește pe Bulevardul Cuza Vodă, Bloc 7-8-9, Târgu Frumos.

Magazinul oferă o gamă variată de produse, de la jucării pentru copii până la cadouri, toate la prețuri care încep de la doar 1 leu. Clienții apreciază în mod deosebit prețurile foarte mici și varietatea articolelor disponibile.

Şi asta nu e tot. În magazinele Aurora se mai găsesc:

alimente,

articole de îngrijire personală,

articole de menaj,

detergenți,

produse pentru casă,

accesorii pentru baie și bucătărie.

Ar urma să fie deschise sute de noi magazine, inclusiv în Republica Moldova

Ce planuri are în continuare Aurora Multimarket? Patronii ucraineni ai lanţului de magazine au de gând să continuă extinderea. O ţintă este şi Republica Moldova, scrie The New Voice of Ukraine.

CEO-ul Aurora, Taras Panasenko, a anunțat recent intenția de a extinde semnificativ rețeaua de magazine în acest an, cu planuri de a deschide sute de noi locații, inclusiv în Republica Moldova. Primul magazin din Republica Moldova ar putea fi inaugurat la sfârșitul anului sau în 2025.

Magazinele Aurora, cunoscute pentru prețurile accesibile, au în prezent o suprafață medie de 150 de metri pătrați. Totuși, noul concept prevede magazine mai mari, de aproximativ 400 de metri pătrați.

„Testăm un nou format, magazine de circa 400 de metri pătrați. Media suprafeței unităților de până acum ajunge la 150 de metri pătrați”, a declarat Panasenko.

Investiția necesară pentru deschiderea unui nou magazin depășește 100.000 de dolari.

Aurora Multimarket, fondată în 2011 de Lev Zhydenko, Taras Panasenko și Lesya Klymenko, are sediul central de asistență în Poltava, unde lucrează peste 1.200 de angajați. Lanțul de retail deține peste 1.100 de unități în Ucraina și a anunțat în 2021 planuri de extindere pe piețele din Europa Centrală și de Est.