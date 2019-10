Klaus Iohannis ar avea anumite preferințe în ceea ce privește propunerea României pentru funcția de comisar european, declară surse pentru Adevărul. În cazul în care moțiunea trece și Guvernul Dăncilă va pica, Președintele ar prefera pe Luminița Odobescu, Siegfried Mureşan, Emil Hurezeanu, Luca Niculescu sau Ana Birchall pentru această funcție.

Dacă moțiunea nu trece însă, PSD va veni cu o altă propunere, dacă Dan Nica va fi respins în cele din urmă. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor a declarat că social-democrații nu dețin informații în această privință.

„Noi nu avem informaţii legate de o eventuală respingere a a domnului Nica. Am vorbit ceva mai devreme cu domnia sa, evident, pe o cu totul altă temă. Dar era relaxat şi am înţeles că urmează să fie o procedură, dar nicidecum că ar fi vorba de o respingere. Nu văd de ce ne-am face griji în momentul de faţă. Dan Nica este un europarlamentar cu foarte multă experienţă, un om foarte respectat în grupul S&D şi în opinia mea, are şanse reale să obţină această numire din partea comisarului”, a declarat Mihai Fifor, marţi seară, la Antena 3.

Lucrurile sunt încâlcite în privința acestei propuneri pentru comisar european. Preşedintele Comisiei Europene ar aștepta moțiunea de cenzură a PNL, tocmai pentru a-l respinge pe Dan Nica și a accepta-o pe Luminița Odobescu, care se pare că este în topul preferințelor președintelui Iohannis.

Mihai Fifor declară pe de altă parte că și în cazul în care Dan Nica ar fi respins, PSD a votat deja încă o propunere în Comitetul Executiv.

„Există şi o a doua propunere, unii spun de rezervă, noi îi spunem că este a doua propunere aprobată de CEx. Suntem în grafica exactă, aşa cum ne-am propus. Să nu ne grăbim, Dan Nica nu a fost respins”, spune Fifor.

Dăncilă a declarat săptămâna trecută, după CEx, că a avut o discuţie cu preşedintele CE despre propunerile de comisar pe care urmează să le facă România, iar Dan Nica rămâne propunere, fiind o persoană respectată. De asemenea, a anunţat că va fi propusă şi o femeie, Gabriela Ciot, secretar de stat în MAE.

