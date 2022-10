Noi reacţii la ştirea uluitoare privind suspendarea provizorie a Simonei Halep din tenis, în urma unui control antidoping.

Firicel Tomai, cel care a antrenat-o pe Simona Halep în trecut, e convins că sportiva e nevinovată

Firicel Tomai, cel care a antrenat-o pe campioană între anii 2008 şi 2012, nu crede că Simona ar fi putut să recurgă în mod intenţionat la dopaj. Totul a fost, cel mai probabil, un accident sau o contaminare, crede el.

„Mă uit şi încerc să mă gândesc ce s-a putut întâmpla. Sperăm că a fost un accident. Poate să fie o contaminare. Nu cred că Simona a apelat la această metodă, cred că e un accident.

Simona şi când era mai tânără tolera destul de greu chiar şi mineralele simple pe care le ia un jucător de tenis. Nu cred că Simona s-a aventurat în treaba asta”, a declarat fostul antrenor al Simonei Halep, în direct la Digi Sport.

Pe de altă parte, antrenorul Firicel Tomai spune că anunţul venit din partea Simonei Halep şi a echipei sale ar fi trebuit făcut mai devreme.

„Eu aş fi făcut mai repede public lucrul ăsta ca să arăt că sunt bine intenţionat. Probabil au aşteptat proba B.

Nu cred că Simona a apelat la aşa ceva, probabil s-o fi îngrijorat puţin. Dar cred că era bine dacă ar fi pus în discuţia publică mai devreme lucrul ăsta”, a mai declarat Firicel Tomai vineri, 21 octombrie.

„Dacă ești sportiv și ai o afecțiune medicală, crezi în medicul tău”

Tot la acelaşi post de televiziune, fostul fotbalist Narcis Răducan, aflat vineri în platoul emisiunii „Liga Digi Sport”, a comentat pe marginea ştirii de ultimă oră referitoare la Simona Halep.

El a subliniat că declaraţia jucătoarei de tenis, care a transmis că se simte trădată, ar putea însemna că ea a luat medicamentul ce conţinea substanţa interzisă Roxadustat la recomandarea medicului său.

„În primul rând, în toată cariera mea, când am auzit că un sportiv a trișat în felul acesta, mi-am pierdut complet respectul față de acel sportiv. Acum vorbim de o mare campioană.

În primă fază, ea merită răbdare. Am văzut declarația ei. Spune că se simte trădată. Asta înseamnă că dacă a luat acel tratament, l-a luat la sfatul medicului ei.

Nu cred că a făcut intenționat. Mă surprinde că nu are un medic în sfatul său. Eu sunt convins că are. O tratez ca pe Andreea Răducanu, eu am crezut-o pe ea.

Dacă ești sportiv și ai o afecțiune medicală, crezi în medicul tău. A fost victima sfaturilor medicului. Nu cred că te riști să iei o tâmpenie și să pierzi tot ce ai câștigat”, a declarat Narcis Răducan, potrivit digisport.ro.