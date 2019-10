Chiar dacă a ajuns pe primul loc în turneul mondial de tenis și a câștigat numeroase turnee de prestigiu, inclusiv de mare șlem, lucrurile nu au fost întotdeauna ușoare în cariera Simonei Halep.

Astfel, înainte să intre în topul mondial, Simona Halep a fost nevoită să suporte o operație la sâni. Iar relația ei cu alte jucătoare de tenis din România nu era tocmai cordială, în perioada junioratului, povestește Firicel Tomai, unul dintre primii antrenori ai sportivei.

Antrenorul susține că Simona nu era foarte sigură dacă să se opereze la sâni, însă după un turneu și-a dat seama că e nevoită să facă acest lucru dacă-și dorește performanță.

”Operația a fost condiţia primordială pentru a face performanţă. Am fost la un turneu în Marsilia, de 100.000 de euro şi acolo am văzut că era foarte greu. Era un turneu măricel, ea era obişnuită să joace la cele de 10.000-15.000. Se vedea că nu are nicio şansă. A jucat cu o australiancă, una care nu era grozavă şi nu avea nicio şansă. Trebuia să alerge şi nu putea să se mişte cum trebuie din cauza bustului. Se oprea greu, pleca greu.

În 2008 a avut un moment de panică, îi era teamă. Mi-a scris nişte mesaje şi a hotărât să nu o facă, dar după Marsilia, foarte liniştită, mi-a spus: «Gata! Mă operez!»”, a declarat Firicel Tomai pentru Fanatik.

Antrenorul a vorbit și despre cum era discriminată Simona pentru originile sale:

”Era destul de influenţată de faptul că, fiind machedoancă, era cam singură. Era privită mai distant şi simţea lucrul acesta. Mai ales că ea voia să bată fetele din România, pe astea mai bune şi simţea o mică răceală între ea şi cum se comportau celelalte jucătoare din Bucureşti. Se vedea puţin ţinută la distanţă. Cei din federație i-au interzis să participe la un turneu, au şi sancţionat-o două sau trei săptămâni. Atunci ea spunea că Bucureştiul o izolează puţin, nu i se dă atenţie.

Acest lucru a ambiţionat-o şi se vedea o adversitate între ele până când Simona a ajuns pe locul 1 şi şi-a schimbat viziunea din acest punct de vedere, am şi observat. Şi-a spus «Ok, sunt cea mai bună, sunt locul 1» şi a început să îşi refacă relaţiile cu colegele de generaţie”, scrie sursa citată.

”Exista demult, de la junioare această relaţie rece. Chiar la un meci challenger de aici, de la Bucureşti, unde Simona a fost aproape să o bată pe Sorana, au şi apărut discuţii după meci. Niciuna nu voia să piardă, mai ales că atunci Sorana juca puţin mai bine ca Simona, fiind puţin mai mare. Sorana nu concepe să piardă, Simona voia să vină tare din spate să audă lumea de ea, a fost o dispută aprigă”, și-a amintit Firicel Tomai.

