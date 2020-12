Prima reacție vine din partae lui Vasile Dâncu. Acesta a comentat noua răsturnare de situație din PNL, unde Ludovic Orban repetă figura din primăvară și se auto-propune premier îl locul lui Florin Cîțu. El a precizat totodată că propunerea lui Florin Cîțu a fost una ”caricaturală”, iar ministrul de la Finanțe a fost doar ”un iepuraș”.

În acest context, liderul PSD subliniează faptul că o majoritate PNL-USR-PLUS-UDMR nu va putea face reformele pe care românii le așteaptă.

”Era previzibilă că propunerea cu domnul Cîțu era o propunere caricaturală. Cîțu era doar un iepuraș! Mai este o bătălie pentru scaunele din Parlament, ea este doar la început.

Noi mergem mai departe cu proiectul nostru. Dacă va fi o majoritate în Parlament, noi vom demara, din a doua zi, o opoziție puternică. Dacă se face această majoritate prin excluderea PSD înseamnă o majoritate slabă, care nu va putea face nicio reformă structurală. Trebuie regândită poziția față de PSD, fără de care nu se poate face nimic.”, a declarat Vasile Dâncu la România TV.

Ce spune Dacian Cioloș

Și copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș a comentat rapid acest subiect. Acesta a lansat marți seară, în timpul ședinței PNL în care se discută varianta ca Ludovic Orban să revină premier, un mesaj tranșant împotriva acestui scenariu.

Potrivit acestuia, România are nevoie de un nou început, iar USR Plus susține acest lucru.

„Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Reacțiile liderilor de partid vin după ce Ludovic Orban s-a autoproclamat premier, deși până acum principala propunere a liberalilor a fost Florin Cîțu, ministrul de la Finanțe.