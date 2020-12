Îi dă AFARĂ pe capete! Sute de români rămân pe drumuri. Decizia tranșantă luată de un lider PNL

Decizie radicală luată de către un lider PNL chiar înaintea Sărbătorilor de Iarnă. A decis să dea afară sute de oameni. Hotărârea este deja oficială. Nu se mai poate face nimic. Concedierile au fost parafate.

Ilie Bolojan taie-n carne vie

Șeful Consiliului Judeţean (CJ) Bihor, Ilie Bolojan a anunţat reducerea cu 21% a posturilor din cele zece instituţii subordonate. Concret, este vorba număr total de 420 de posturi, inclusiv 165 vacante, ceea ce înseamnă o reducere efectivă de personal de 14% – 255 de posturi.

„Aceasta este etapa a treia, care finalizează reorganizările de instituţii pe care ne-am propus să le facem până la finalul acestui ani, urmând ca anul viitor, analizând efectele acestei reorganizări, cel mai târziu până în vară, să optimizăm lucrurile acolo unde se va dovedi că este necesar.

Aşa cum ştiţi, prima etapă a constat în reorganizarea aparatului propriu al Consiliului Judeţean, a doua etapă, asociaţiile şi fundaţiile, iar acum instituţiile din subordine „, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Ilie Bolojan.

Cine va rămâne pe drumuri

S-a aflat și cine va române pe drumuri. Unităţile din subordine sunt DGASPC, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şinca”, revista de cultură „Familia”, revista culturală „Várad”, Şcoala de Arte „Francisc Hubic”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, Teatrul „Regina Maria”, Teatrul „Szigligeti” şi Filarmonica de stat Oradea.

În urmă cu o lună, managerilor acestor instituţii li s-a solicitat să facă analize şi propuneri pentru reorganizare şi creşterea eficienţei. Bolojan a subliniat că toate măsurile au fost propuse de actualii manageri, cu excepţia unui caz particular, la filarmonică.

Vechea organigramă cuprindea 1.973 de posturi, din care 165 vacante, cea nouă urmând să aibă 1.553 de posturi, din care 56 cu jumătate de normă şi unul temporar vacant, alte 15 posturi fiind de la pază.

Bolojan a arătat că, imediat după preluarea mandatului, a constatat imposibilitatea de a plăti salariile către angajaţii DGASPC, existând un deficit de peste 3 milioane de euro ce reprezenta salariile pe două luni pentu cei circa 1.200 de angajaţi.

„Abia la începutul lunii decembrie, după demersuri pe lângă Guvernul României, după ce ne-am scotocit toate conturile şi am tăiat toate cheltuielile, am reuşit, din păcate după o lună, să facem o rectificare de buget prin care am alocat circa patru milioane de euro către DGASPC, astfel încât s-au plătit salariile cu o lună întârziere.

A fost o situaţie foarte neplăcută. Nu vom mai ajunge într-o astfel de situaţie anii următori, pentru că ar însemna să nu învăţăm nimic din ceea ce s-a întâmplat”, a precizat preşedintele CJ Bihor.

El a menţionat că, în urma analizei efectuate în cele zece instituţii, au fost constatate „metehnele descoperite în etapa întâi şi a doua”: structuri ineficiente cu servicii paralele de pază şi pompier, personal supradimensionat, structură administrativă stufoasă din cauza „pulverizării” instituţiilor, în condiţiile în care fuziunea unora i-ar degreva de aspectele administrative, precum şi cheltuieli aparent nejustificate pentru diverse contracte cu PFA-uri sau SRL-uri, care vor fi verificate.

„Ceea ce vă pot spune, din datele noastre, este că prin aceste măsuri pe care încercăm să le luăm, vom ajunge la nişte economii care se situează în jurul valorii de 6 milioane de euro, din care jumătate va fi folosită ca să nu mai aveam bătăi de cap cu plăţile de salarii, iar celelalte sume vor fi duse în investiţii, alături de primăriile din judeţ”, a mai spus Bolojan, conform Agerpres.