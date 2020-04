Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu închisoarea, iniţiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o „aberaţie” şi a anunţat că deputaţii liberali vor vota împotrivă.

„Este o aberaţie. E un proiect de lege care a fost iniţiat de un senator al nostru fără a avea acordul grupului parlamentar din Senat, dar mai ales fără a avea acordul conducerii PNL. PNL nu susţine acest proiect de lege, Guvernul pe care îl conduc este categoric împotriva acestui proiect de lege. Am dat mandat în camera decizională, Camera Deputaţilor, către grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor să voteze împotriva acestui proiect care este contrar liniei politice a PNL de alegerea mea ca preşedinte al PNL şi, de asemenea, în cazul în care va trece de Camera Deputaţilor, pentru că am văzut că la Senat au votat într-o veselie aproape toţi senatorii, îl vom ataca la CCR. Acest proiect este neavenit, este un proiect care nu are nimic de-a face cu politica penală a statului român în viziunea Guvernului pe care îl conduc, este un proiect care pare să ofere soluţii unor oameni certaţi cu legea şi nicidecum să ofere o soluţie pentru problemele existente la ora actuală în România”, a declarat, pentru AGERPRES, Ludovic Orban.

El a criticat faptul că, în contextul actual, Senatul a dezbătut un astfel de proiect.

„Mi se pare cu atât mai grav ca în starea de urgenţă în care se găseşte România în Senatul României să se dezbată astfel de proiecte pe ideea că poate lumea fiind concentrată pe bătălia contra epidemiei de coronavirus nu o să bage în seamă astfel de proiecte. Lumea este atentă şi sancţionează astfel de proiecte. În ceea ce mă priveşte cred că este picătura care a umplut paharul în materie de atitudine politică din partea senatorului nostru care a iniţiat proiectul de lege, iar PNL va fi categoric împotriva adoptării acestui proiect şi va căuta toate pârghiile constituţionale şi legale pentru neintrarea în vigoare a acestui proiect”, a afirmat Orban.

Orban: PSD s-a discreditat iremediabil pentru preocuparea pentru cei certați cu legea

Întrebat dacă senatorul Alina Gorghiu ar putea fi sancţionat, preşedintele liberalilor a răspuns: „S-a autodescalificat, nici nu mai are nevoie de vreo sancţiune. Beneficiază din plin de sancţiunea cetăţenilor”.

Pe de altă parte, el a susţinut că „PSD s-a discreditat iremediabil în faţa românilor prin preocuparea bolnăvicioasă pentru cei certaţi cu legea”.

„În ceea ce ne priveşte pe noi, cei din PNL, îi reprezentăm pe toţi românii care respectă legea, care acţionează în baza legii şi care au nevoie de un Guvern care să acţioneze în numele lor. Mă despart categoric de orice astfel de proiect care continuă preocuparea obsesivă a vechii majorităţi parlamentare pentru aceia care au încălcat legea, pentru aceia care au săvârşit infracţiuni. Principala grijă a noastră trebuie să fie pentru românii de bună credinţă, pentru românii care respectă legea”, a spus Ludovic Orban.

Persoanele condamnate la pedeapsa închisorii pentru care s-a dispus executarea acesteia la domiciliu vor fi supravegheate în permanenţă prin intermediul unei brăţări electronice – prevede un proiect de lege votat marţi de senatori într-o şedinţă de plen online.

Senatorul PNL Alina Gorghiu, iniţiator al propunerii, a declarat că este un proiect care reprezintă creionarea cadrului legal necesar pentru a putea fi implementată monitorizarea persoanelor condamnate cu dispozitive electronice.

Potrivit proiectului, instanţa poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei închisorii dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 7 ani; infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că executarea la domiciliu a pedepsei închisorii este suficientă, iar condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Sursă foto: INQUAM / George Călin