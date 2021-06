Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat că Guvernul își menține decizia de a majora alocațiile etapizat. Potrivit acestuia, creșterea de 20% va fi făcută în anul 2022.

Totodată, președintele Camerei Deputaților a mai subliniat faptul că este posibil ca PSD să atace noul OUG la CCR, însă deciziile rămân aceleași, în funcție de resursele bugetare care există.

„Ne menținem decizia de a majora alocațiile etapizat. Acea creștere de 20% se va face din 2022. Ținând cont că PSD o să atace la CCR, cel mai probabil o să fie un OUG pe care o pregătește Guvernul. O facem etapizat și în funcție de resursele bugetare pe care le avem”, a spus Ludovic Orban, în cadrul unei conferințe de presă.

Raluca Turcan, critici dure la adresa lui Ludovic Orban

În cadrul aceleiași conferințe de presă a existat și un conflict între Raluca Turcan și Ludovic Orban. Ministrul Muncii l-a acuzat pe liderul PNL că a „pierdut” unele categorii de electorat, deși ea avea mai multe așteptări de la el.

”Am așteptări foarte mari în primul rând de la președintele partidului. Frustrările individuale nu au ce căuta în politică”, a spus Turcan.

În acest context, Ludovic Orban a precizat că nu are niciun răspuns de dat. El a subliniat faptul că a susținut-o pe Raluca Turcan pentru funcția de ministru, dar și în alte demersuri ca parlamentar.

Liderul PNL a mai adăugat că nu își va ataca niciodată colegii de partid.

“Nu am să îi răspund. Cu Raluca Turcan am colaborat în mandatul de președinte. A fost vicepreședinte, lider de grup parlamentar. Am susținut-o să ocupe funcția de ministru. Am susținut-o în foarte multe demersuri pe care le-a avut ca parlamentar. În ceea ce mă privește toți colegii de partid sunt colegii mei și eu nu am obiceiul să îmi atac colegii de partid”, a declarat Ludovic Orban.