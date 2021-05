Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a declarat că acest card de sănătate pe care românii îl au a fost introdus drept cal troian al sistemului Big Brother.

Lucian Duță a mai spus că a fost folosit de persoane din vârful SRI pentru a forța celelalte sisteme care nu doreau să dea bazele de date. Acesta a mai spus că CNAS a fost folosită ca un cal troian.

Medicul chirurg a povestit cum a ajuns în mijlocul acestei probleme. El a spus că un general care fusese adjunct SRI s-a prezentat la el și i-a povestit despre importanța unirii bazelor de date.

Am și fost dus atunci și am avut întâlnire la sediul lor și cu domnul Maior și cu domnul Coldea, nu era nicio chestiune ascunsă”, spune el.

Fostul președinte al CNAS spune că sistemul Big Brother a fost făcut în urma minciunilor pe care Guvernul României le-a spus la Bruxelles.

Lucian Duță mai spune că fostul președinte Traian Băsescu știa parțial de această afacere, având în vedere că el a fost cel care a cerut în CSAT serviciilor să accepte proiectul cardului de sănătate.

Lucian Duță a spus că ”Acest sistem „Big Brother”, practic, după ce sunt adunate toate datele, aceste baze de date, el avea nevoie de o structura cibernetică. Ca să funcționeze, ca să poată fi pus în funcțiune, în afară de bazele de date, avea nevoie de o structură cibernetică, un motor se numește, pe care nu-l fac, aparent, decât două firme mari din lume: americanii și Cambridge Analytica.”

”Aceste motoare, practic, în momentul în care corelează bazele de date, acestea despre noi, cu tot ce există în sondarea internetului despre noi, practic cu un singur click, toată viața dvs. poate fi expusă instantaneu, inclusiv lucruri mult mai subtile și mult mai neplăcute. Absolut, aici nu-i vorba că accesezi starea de sănătate a fiecăruia dintre noi și este vorba despre viața privată. Aceste motoare pe care, repet, noi am fost și am spus că sunt pentru Guvernul României la Bae Systems.

Ele sunt folosite pentru uz militar, exact. Și atunci, această firmă englezească nu putea să vândă aceste motoare decât cu acordul Marii Britanii, unde trebuie să declari cine este beneficiarul, ori noi am declarat că beneficiarul este Guvernul României, că de aia am luat fonduri europene.”, spune el.