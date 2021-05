Lucian Duţă, fost preşedinte al CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate), este în prezent parte a unui dosar controversat care se judecă la Curtea de Apel Bucureşti, după cum vă relatam miercuri (detalii aici).

“Am sperat până în ultima clipă că poate, într-o zi, cineva va avea curaj să aducă adevarul la suprafață în integralitatea sa”

Într-un mesaj amplu postat pe pagina sa de socializare, Lucian Duţă spune că a evitat, în toţi aceşti ani, sa iasă public şi să se plângă de problemele pe care le are cu sistemul judiciar din România.

“Nu am încredere în sistemul judiciar din România în integralitatea lui pentru că s-a dovedit de-a lungul anilor că este profund viciat de intervenții obscure, brutale, ilegale”, scrie fostul şef al CNAS.

“Cu toate acestea știu sigur că nu trebuie confundat sistemul cu oamenii, astfel încât am sperat pană în ultima clipă că poate intr-o zi cineva va avea curaj să aducă adevarul la suprafață în integralitatea sa”, adaugă acesta.

“Da, decizia pare luată, iar procesul meu de la Curtea de Apel București este un spectacol trist cu deznodământ știut. Totul pentru a se încerca împiedicarea aflării adevărului despre fapte grave făcute atât de cei care mă acuză, dar, mai ales, de cei aflați în spatele cortinei.

Despre aceștia din urmă voi spune azi doar atât: se încearcă ascunderea unor fapte extrem de grave ale unor persoane din conducerea unor instituții de forță, fapte care pot afecta viața fiecăruia dintre noi. Nimeni nu are voie să acceseze și să folosească datele medicale ale unui om bolnav (și deci suferința lui) după bunul plac. Indiferent de interesele pe care le invoci. Mai ales dacă faci asta în mod netransparent și ilegal”, mai afirmă Lucian Duţă în mesajul său.

Mesajul integral postat de Lucian Duţă pe pagina sa de socializare

“În apărarea mea

Am evitat in acești ani să-mi expun public problemele pe care le am cu sistemul judiciar din România. Și mai ales suferința mea și a celor apropiați mie care au încredere în nevinovația mea. Nici măcar acestora nu le-am oferit explicatiile reale pentru că le-aș fi provocat și mai multă supărare. Sunt în primul rând medic. Dintotdeauna am iubit oamenii și mai ales am încercat să-i ajut pe cei bolnavi. Părinții mei au făcut mari sacrificii pentru a-mi da mie posibilitatea să devin medic, iar eu am depus mari eforturi pentru a ajunge să fac ce mi-am dorit.

Le sunt dator măcar cu încercarea de a spune adevarul în speranța că atunci când vor pleca din această lume o vor face mai impăcați cu faptul că fiul lor nu i-a dezamăgit. În ultimii doi ani, Dumnezeu a trimis în viața mea un copil. Iubirea pură oferită de copii, mai ales în primii ani, îți dau parcă putere să te lupți cu toate nedreptățile și greutățile. Dar știu că va crește foarte repede și am credința că-i va fi necesară partea mea de ADEVĂR!

Nu am încredere în sistemul judiciar din România în integralitatea lui pentru că s-a dovedit de-a lungul anilor că este profund viciat de intervenții obscure, brutale, ilegale, a unor indivizi (care conduceau vremelnic instituții de forță ale statului) și care și-au imaginat că pot face ce vor cu viețile oamenilor. Nu cred în sistem, dar continui să cred că există oameni (mai ales judecători) care -și fac meseria cu credință reală în adevăr, dreptate și mai ales respectarea legii.

În ultimii cinci ani am resimțit din plin nedreptatea exercitată asupra mea de oameni din sistemul de justiție(procurori și judecători). Cu toate acestea știu sigur că nu trebuie confundat sistemul cu oamenii, astfel încât am sperat pană în ultima clipă că poate intr-o zi cineva va avea curaj să aducă adevarul la suprafață în integralitatea sa. Cu toate riscurile și mai ales cu toate consecințele corespunzătoare.

Este ușor pentru un stat (mai ales ca România) să distrugă oameni, să-i discrediteze și uneori chiar să-i omoare. Pentru individul supus agresiunii forței imense a statului, apărarea deja pare o iluzie, iar aflarea adevărului pare un deziderat iluzoriu. Da, există avocați care-și fac meseria. Oameni integri (unii foști judecători, iar alții profesori universitari la Facultatea de Drept) și care au dovedit de nenumărate ori că însuși procesul meu (în integralitatea sa) este ilegal!

Am avut multe semnale că se va încerca lichidarea mea judiciară cât mai rapid, iar articolele de presă din ultimele zile îmi confirmă temerile adunate de-a lungul ultimilor ani. Da, decizia pare luată, iar procesul meu de la Curtea de Apel București este un spectacol trist cu deznodământ știut. Totul pentru a se încerca împiedicarea aflării adevărului despre fapte grave făcute atât de cei care mă acuză, dar, mai ales, de cei aflați în spatele cortinei.

Despre aceștia din urmă voi spune azi doar atât: se încearcă ascunderea unor fapte extrem de grave ale unor persoane din conducerea unor instituții de forță, fapte care pot afecta viața fiecăruia dintre noi. Nimeni nu are voie să acceseze și să folosească datele medicale ale unui om bolnav (și deci suferința lui) după bunul plac. Indiferent de interesele pe care le invoci. Mai ales dacă faci asta în mod netransparent și ilegal.

J’accuse (vă acuz) este titlul articolului pe care Emile Zola l-a scris în apărarea unui om care s-a dovedit în final nevinovat. Zola a suferit mult pentru acest articol și nu a mai apucat să vadă deznodământul. Dar istoria a fost nevoită să constate că lupta pentru aflarea adevărului nu a fost in zadar!”