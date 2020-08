În primul rând mi-aș mărturisi că sunt pus să gestionez o situație nemaivăzută de nimeni până acum! Respectiv o pandemie care a pus la pământ sistemele sociale și economice din toată lumea! Această pandemie este determinată de un virus căruia nimeni nu i-a dat de cap in vreun fel iar medicii au fost nevoiți să trateze simptome, nu și boala in esența ei! Cu alte cuvinte nimeni nu are soluția magică de ieșire dintr-o criză care lovește in toate planurile existenței noastre ca civilizație, cel puțin așa cum o înțelegeam pana acum!

În condițiile arătate, mi-aș da seama că fac parte dintr-un guvern condus de un individ pe care nu-l interesează nimic altceva decât puterea personală și are o obsesie bolnavă pentru scaunul de Prim Ministru! Aș realiza că nu trebuie să am încredere în deciziile politice referitoare la Pandemie pe care le ia un individ care nu a făcut nimic in viața lui, cu excepția faptului că s-a remarcat ca fiind un politruc mediocru!

În al doilea rând m-aș înconjura de cei mai buni profesioniști din medicină, mai ales în trei specialități: epidemiologi, infecționiști și medici care lucrează in Secțiile de ATI! Cu ei m-aș sfătui și numai după ce aș înțelege ce strategie au aș avea încredere să ies public și să comunic deciziile luate! Pentru că numai așa aș putea cere populației să coopereze și numai așa am putea TOȚI să ajungem la liman!

Este clar că epidemiologii mi-ar spune să urmăresc să ating două obiective majore: TESTEAZĂ CÂT MAI MULT (și mai ales pe criterii ștințifice ) și apoi IZOLEAZĂ! Pe întelesul tuturor asta înseamnă să identifici FOCARELE de infecție, să le IZOLEZI și apoi sa le STINGI! In felul acesta vei putea să iei măsuri proporționale și mai ales punctuale! Cu alte cuvinte nu mai închizi o țară ci doar punctual zone (străzi, cartiere, etc), astfel încât zonele neafectate să-și poată duce o viață cât de cât normală! În nici un caz nu aș interna forțat bolnavi asimptomatici sau chiar cu simptomatologie ușoară! Din cel puțin patru motive: internarea in spital este stresantă pt pacient, risc de suprainfecție, consumatoare de resurse, aglomerează spitalul și privează pacienții cu forme mai grave de boală de accesul la servicii medicale! Ce aș face cu ei? Simplu! Exact ce au făcut și alții: i-aș izola la domiciliu, le-aș da tratament și mai ales le-aș monitoriza evoluția in fiecare zi! Dacă prezintă semne de agravare, i-aș interna și i-as trata corespunzător!

Medicii infectioniști sunt cei care tratează în principal cazurile ușoare și medii de boală! De aceea aș avea grijă să le ofer echipamente eficiente de protecție, medicamente și acces la tot ce înseamnă evoluție pe planetă!Evolutie înseamnă tratament dar și metode noi, rapide și eficiente de testare!

Medicii din ATI sunt ultima verigă dar și cea mai importantă !Lor le-aș oferi absolut orice e nevoie: echipamente, paturi, ventilatoare, medicamente specifice, etc! Pentru că ei reprezintă ultima barieră între viață și moarte! Acolo nu ai voie să te mai uiți la bani sau să -ți faci socoteli politicianiste și trebuie să faci orice să salvezi vieți!

Realitatea o vedem și o simțim cu toții! Nu avem destui medici epidemiologi și oricum vocea lor nu este auzită! Apropo, ați văzut undeva să ni se spună câți epidemiologi sunt activi în aceasta pandemie? Sau să vedem la TV voci credibile care să susțină prostiile guvernului? Dar medici specialiști infectioniști? Nu mai vorbesc de medici care lucrează in ATI!

Realitatea cruntă este că in România nu există mai mult de 1000 de paturi ATI dotate cu ventilatoare alocate pandemiei! În timp ce Grecia are tot 1000 (la o populație de 10 milioane) sau Germania care are peste 20000!!!! Nu mai vorbesc că în timpul Stării de Urgență guvernul a cumpărat materiale neconforme care au pus in pericol viața medicilor dar și a pacienților !!!