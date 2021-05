DNA a folosit documente secrete ale Departamentului de Justitie al SUA pentru a-l executa pe fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea, susține luju.ro. Sursa citată menționează că acest lucru s-a petrecut deși Departamentul de Justitie al SUA a cerut ca respectivele documente sa nu fie diseminate sau folosite de catre DNA.

Situatia este dezvaluita chiar de Liviu Dragnea, intr-o scrisoare trimisa la Departamentul de Justitie al SUA si FBI, in 11 mai 2021. Documentul a fost prezentat de Lumea Justitiei.

Trimis in judecata de DNA, luni, 17 mai 2021, pentru vizita pe care a facut-o in SUA in 2017 pentru a participa la evenimentele dedicate investirii lui Donald Trump in functia de presedinte, Liviu Dragnea precizeaza ca acest episod a fost deja verificat de catre autoritatile din SUA, nefiind descoperit ceva in neregula. Mai exact, Dragnea explica faptul ca a fost invitat la ceremoniile dedicate investirii in functie a lui Donald Trump de omul de afaceri Elliot Broidy. Ulterior, in cadrul investigatiilor care l-au vizat pe Broidy, mentioneaza Dragnea, autoritatile americane au anchetat inclusiv participarea sa la ceremonia referitoare la Donald Trump, constatand ca totul a fost legal.

Cu toate acestea, Dragnea arata ca la finalul anului trecut a fost informat de catre DNA despre inceperea urmaririi penale impotriva sa fix pentru vizita din SUA. Dosarul a fost constituit in baza documentelor obtinute de parchetul anticoruptie de la Departamentul de Justitie al SUA. Acesta insa nu il incrimineaza in vreun fel, in conditiile in care, asa cum am precizat, in urma anchetei derulate in America s-a decis ca participarea la investirea lui Trump a fost perfect legala. Problema este ca, subliniaza Dragnea, DNA a folosit respectivele documente provenite de la Departamentul de Justitie al SUA desi aceasta institutie a cerut in mod expres ca ele sa nu fie diseminate si utilzate in vreun fel de catre parchet.

Scrisoarea trimisă la FBI de fostul președinte al PSD

„Va scriu aceasta scrisoare pentru ca sunt ingrijorat de o problema grava privind cooperarea dintre tarile noastre, Romania si Statele Unite ale Americii – mai precis, de felul in care sistemul nostru judiciar intelege sa foloseasca documente confidentiale drept dovezi in dosare penale.

Ca sa fiu mai explicit, trebuie sa va ofer detalii despre situatia mea si despre felul in care am ajuns sa descopar aceasta practica.

In primul rand, am participat la unele evenimente organizate de catre Comitetul pentru Inaugurarea Prezidentiala in 2017, pentru inaugurarea fostului presedinte al SUA Donald Trump.

Am primit invitatia la aceste evenimente semnata de catre Elliot Broidy, care dupa aceea a fost anchetat de catre Departamentul de Justitie al Statelor Unite pentru o serie de presupuse infractiuni. Ca parte a anchetei vizand aceasta persoana, autoritatile SUA au investigat si prezenta mea la aceste evenimente, si au descoperit ca nu s-a intamplat nimic ilegal in acest caz, asa incat investigatia privind participarea mea a fost inchisa.

DNA a folosit documentele Departamentului de Justitie al SUA

La sfarsitul lui 2020, folosind documentele obtinute de la Departamentul de Justitie, autoritatile romane m-au informat ca incep urmarirea penala impotriva mea pe aceeasi tema in legatura cu care Departamentul de Justitie al SUA a concluzionat ca nu are nicio relevanta si ca nu este o fapta ilegala.

Motivul pentru care va explic toate acestea este faptul ca, dupa ce am primit toate documentele pe care autoritatile romane le-au considerat drept dovezi pentru anchetarea penala a unei persoane, am observat ca diverse documente au sosit din partea Departamentului de Justitie al SUA, documente in care Departamentul de Justitie a spus clar ca acele documente nu trebuie diseminate sau folosite in vreun fel de catre Directia Nationala Anticoruptie. Cu toate acestea, autoritatile romane au folosit aceste documente si continua sa le foloseasca in cadrul anchetei penale privind vizita mea in SUA.

Chiar daca documentele mentionate nu ma incrimineaza in vreun fel, consider ca aceasta este o situatie foarte delicata. Astfel de incidente, indiferent de circumstante sau de interesele politice, ridica semne de intrebare justificate cu privire la impartialitatea si independenta serviciilor de informatii si sunt de asemenea un precedent periculos pentru statul de drept, pentru cooperarea judiciara dintre tarile noastre, precum si pentru democratie, in general.

Liviu Dragnea: Sper că veți înțelege gravitatea acestei situații

Luand in considerare toate acestea, am anexat documentele la scrisoarea de fata si sper ca dupa ce veti verifica atent, veti intelege gravitatea acestei situatii si imi veti raspunde cat mai curand posibil, punand accent pe importanta si gravitatea situatiei.

Totodata, ma simt obligat sa va informez ca sunt sanse mari ca DNA sa scurga in presa aceasta scrisoare sau documente similare legate de caz, intrucat este o practica uzuala a parchetului de a folosi astfel de documente pentru a influenta opinia publica si pentru a pune presiune pe persoana anchetata, la fel cum s-a intamplat in diverse alte cazuri.

Va rog sa ma informati despre pozitia oficiala a Departamentului de Justitie din USA cu privire la acest subiect si daca acele documente vor fi folosite ca dovezi in anchete sau in instante”.

