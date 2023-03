Lucian Bode susține că partidul se află pe un drum bun, care trebuie consolidat.

„In absolut toate sondajele de opinie, PNL este consolidat la 22-24%, dupa 3 ani si jumătate de guvernare in care nu a ratat nicio criza, de la pandemie la criza de securitate, economica, energetica. Este un bun si solid suport pentru ce ne propunem sa realizam in 2024. Suntem, in opinia mea, pe un drum bun si pe un drum sigur care trebuie consolidat”, a declarat acesta.

Coaliția de guvernare ar obține majoritatea parlamentară dacă ar avea alegeri anticipate

CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională) a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat în perioada 10-20 martie 2023. Sunt schimbări interesante față de cercetările similare realizate de CURS din ianuarie 2023 și noiembrie, septembrie, iulie și mai 2022.

Iată ce a relevat sondajul: Coaliția la guvernare, deși în scădere de viteză, dacă ar avea duminică alegeri parlamentare ar obține o majoritatea parlamentară confortabilă. Cu redistribuiri PSD, PNL și UDMR ar putea depăși ar depăși majoritatea de două treimi din numărul mandatelor parlamentare, necesară pentru modificarea Constituției și reorganizarea administrativ-teritorială a țării.

Și PSD și PNL înregistrează scăderi față de cercetarea anterioară de acum 2 luni. Nici PSD și nici PNL nu ar reuși să formeze separat o altă majoritate parlamentară fezabilă.

Surpriza actualei cercetări o reprezintă Partidul SOS România condus de senatorul Diana Șoșoacă. Se apropie de pragul electoral de 5%, un salt de 3 procente față de cercetarea din ianuarie 2023.

AUR înregistrează o creștere de doar două procente față de cercetarea din ianuarie 2023.

Scorurile partidelor în sondajul Omnibus

Evoluțiile partidelor față de precedentul Omnibus național din Ianuarie 2023:

PSD – 33% (36% în ianuarie 2023, 34% în noiembrie 2022, 35% în septembrie, 37% în iulie, 35% în mai)

PNL – 21% (22% în ianuarie 2023, 24% în noiembrie 2022, 22% în septembrie, 24% în iulie, 23% în mai)

AUR – 16% (14% în ianuarie 2023, 12% în noiembrie 2022, 15% în septembrie, 12% în iulie, 10% în mai)

USR – 9% (8% în ianuarie 2023, 9% în noiembrie 2022, 8% în septembrie, 7% în iulie, 9% în mai)

UDMR – 5% (5% în ianuarie 2023, 5% în noiembrie 2022, 5% în septembrie, 5% în iulie, 5% în mai)

PMP – 5% (4% în ianuarie 2023, 4% în noiembrie 2022, 4% în septembrie, 4% în iulie, 6% în mai)

PU-SL – 4% (4% în ianuarie 2023, 4% în noiembrie 2022, 4% în septembrie, 4% în iulie, 4% în mai)

Alt partid – 3% (Forța Dreptei, ALDE, REPER, SOS România, Pro România, PER, ApP) – față de 7% în ianuarie 2023