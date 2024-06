”Astăzi am votat pe toate cele cinci buletine de vot şi nu a fost deloc complicat. Am votat pentru o Românie puternică în Europa. Am votat pentru ca România să îşi continue cu demnitate parcursul euro-atlantic. Am votat o listă de europarlamentari profesionişti care vor fi membrii a două familii puternice la nivel european şi când mă gândesc că vor fi parte a acestor familii puternice politice la nivel european mă gândesc că pot contribui decisiv la creşterea beneficilor pe care România le va avea ca ţară membra Uniunii Europene”, a declarat Lucian Bode, jurnaliştilor, la ieşirea de la secţia de votare.