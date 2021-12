Produsele de lux second hand au dat lovitura în plină pandemie. Acest sector a ajuns în 2020 la aproape 28 de miliarde de euro la scară mondială. Datorită numărului tot mai mare al platformelor online şi al înfiinţării de spaţii dedicate în magazine se observă o tendinţă de creştere. Această concluzie este desprinsă dintr-un raport al firmei de consultanţă Bain & Company, potrivit AFP.

În anii 1980-90, de articolele de modă şi de lux purtate deja erau interesaţi mai ales colecţionarii. Însă timpurile s-au schimbat, în special după apariţia Internetului, astfel că la finele anilor 2000 au început să apară site-uri online de revânzare a articolelor de lux de ocazie. În prezent, vânzările de articole de lux (marochinărie, modă, orologerie, bijuterii, parfumuri şi cosmetice) noi se situează între 250 şi 295 de miliarde de euro pe an, potrivit Bain & Company. Specialistul Serge Carreira, conferenţiar la Institutul de Studii Politice din Paris, a susținut că este de luat în seamă dinamica foarte alertă a segmentului produselor de lux second hand, în condiţiile în care această piaţă creşte mai rapid decât cea a produselor de lux de prima mână.

Piaţa produselor de lux second hand creşte de patru ori mai rapid

Un raport al Boston Consulting Group estimează chiar că piaţa produselor de lux second hand creşte de patru ori mai rapid decât cea a produselor de prima mână, iar platformele digitale generează 25% din vânzările globale de produse de lux de ocazie.

La finele anilor 2000 au apărut noi actori care au lansat oferte de produse de lux second hand pe web. Unul dintre pionierii din Franţa în acest domeniu este Vestiaire Collective, care de la înfiinţarea sa în 2009 cunoaşte un real succes. Astăzi firma este evaluată la 1,45 miliarde de euro şi 25.000 de articole sunt puse online în fiecare săptămână. Firma americană The Real Real înfiinţată în 2011 la San Francisco şi cotată la bursă este un alt nume important pe segmentul second hand.

Începând din ani 2010 platformele specializate se înmulţesc. Collector Square ia naştere în 2012, urmată de ByLuxe (devenit Monogram) în 2015 şi apoi site-ul CrushOn lansat în 2018. Ulterior aceste site-uri web îşi deschid chiar şi magazine fizice.

Produsele de lux second, în atenția marilor magazine

Dinamismul sectorului produselor de lux second a stârnit şi interesul marilor magazine. Astfel, în luna octombrie 2020, Collector Square îşi deschide un spaţiu în cadrul celebrelor magazine pariziene Bon Marché Rive Gauche iar în luna septembrie a acestui an Galeriile Lafayette, un alt nume important din Paris, au deschis un spaţiu de 500 de metri pătraţi dedicat luxului second hand. Câteva zile mai târziu şi celebrele magazine Printemps au deschis un etaj întreg dedicat produselor de lux second-hand, unde pot fi regăsite chiar şi piese semnate de marii creatori de modă.

În schimb, în sectorul luxului, sunt doar câteva mărci sau grupuri care se implică pe segmentul second hand. Printre ele, Isabel Marant şi-a lansat un site ‘vintage’ pentru a vinde şi cumpăra articole second hand ale mărcii. Stella McCartney în 2018 şi Gucci în 2020 au încheiat parteneriate cu The RealReal pentru asigurarea pieselor lor second hand iar grupul de lux Kering are o participaţie de 5% în capitalul Vestiaire Collective.

Cu toate acestea, piaţa articolelor de lux noi şi a celor second hand sunt strâns legate, estimează Serge Carreira. Potrivit acestuia, tendinţele de pe segmentul second-hand le urmează pe cele de pe segmentul la prima mână. De exemplu, produsele Dior sunt foarte populare în prezent, în consecinţă unele din articolele second hand cele mai solicitate sunt genţile Saddle din anii 1990 ale casei Dior.