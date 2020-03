„Am fost contact, în conformitate cu ancheta epidemiologică, al unei persoane care a fost diagnosticată pozitiv, este vorba de senatorul Vergil Chiţac.

Chiar dacă mi-am făcut analizele şi rezultatul testului este negativ, adică sunt sănătos, în conformitate cu regulile stabilite am obligaţia de a sta în izolare o perioadă de 14 zile de la momentul în care am avut contact cu persoana diagnosticată pozitiv.

Am decis să stau în stare de izolare într-o clădire oficială administrată de RAAPPS, deşi aş fi avut posibilitatea să mă izolez acasă alături de familia mea, am decis să mă izolez în această reşedinţă, doar din cauza faptului că această reşedinţă îmi permite să îmi exercit integral prerogativele de premier şi am ales această formă, stând departe de familia mea.

Chiar dacă voi sta în perioada de izolare, practic în această locaţie am toate cele necesare pentru a îmi exercita în deplină capacitate toate atribuţiile pe care le am în calitate de premier”, a declarat Orban, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută online.

