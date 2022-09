Vestea divorțului Simonei Halep de Toni Iuruc a ajuns și la omul de afaceri Ion Țiriac, chiar dacă acesta a fost în ultimele săptămâni la domeniul pe care îl deține în Namibia. El a comentat acest subiect și este oarecum critic la adresa jucătoarei de tenis despre care spune că „are datoria să împartă din toate punctele de vedere, nu numai binele, ci și treburile care nu-i convin”.

Cu toate acestea, miliardarul român spune că și acest aspect are o limită totuși, care trebuie respectată la rândul ei. „Respectăm pe toată lumea cu uşa închisă”, spune Ion Țiriac.

Ar trebui totuși să aibă un pic de respect

„Eu n-am mai vorbit cu Simona nici la telefon, nici personal de două, trei luni. Eu am fost prin Africa la elefanţi, animale. Crocodilul era să mă mănânce, cobra am mâncat-o eu după aia. Proteină se numeşte, acolo mănânci orice.

Relaţiile mele cu Halep, cu Sorana, sunt nişte relaţii logice, normale, dar îmi ştiu lungul nasului. Şi azi mi-l ştiu şi am rămas … Am o mare calitate, una singură: sunt cu picioarele pe pământ. Ştiu de unde am plecat, de la Braşov, Steagul Roşu, de la 16 ani.

Nu pot eu să-mi dau cu părerea despre ce face un om sau nu face când închide uşa. Un pic de respect ar trebui totuși să aibă persoana publică. Persoana publică are datoria să împartă din toate punctele de vedere, nu numai binele, ci şi treburile care nu-i convin.

Treaba asta are totuşi o graniţă pe undeva. Ar trebui atunci când închide uşa să respectăm pe toată lumea cu uşa închisă”, a spus Ion Țiriac, potrivit Orange Sport.

Simona Halep, reacție la divorțul de Toni Iuruc

Miercuri, 7 septembrie 2022, presa anunța divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc, lucru care s-a și întâmplat joi, deși cei doi trebuiau să spună „da” în fața lui Dumnezeu pe data de 13 noiembrie 2022.

Fostul număr 1 mondial din tenisul feminin a decis, de comun acord cu Toni Iuruc, să pună capăt căsniciei. Cei doi au mers la notar şi au încheiat totul într-un mod extrem de civilizat.

Simona Halep a venit apoi şi cu o primă reacţie, după ce a refuzat să răspundă întrebărilor puse de jurnaliştii care o urmăreau. Pe contul său de Instagram, campioana a postat, joi seară, următorul mesaj scurt.

„Eu şi Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am rugămintea ca presa să ne respecte intimitatea şi să trateze cu decenţă şi discreţie acest subiect.”