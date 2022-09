Mihai Bendeac a cerut-o de soție pe Denise Rifai

Cu un an de zile în urmă, Mihai Bendeac și-a surprins toți fanii și întreaga familie atunci când a spus că este îndrăgostit de Denise Rifai și că vrea să se însoare cu ea. Prezentatoarea TV a profitat atunci de ocazie și l-a invitat să participe la emisiunea „40 de întrebări”.

Mihai Bendeac, însă, i-a reamintit că și-a jurat că nu va mai da niciun interviu timp de cinci ani, dar i-a oferit totuși o șansă prezentatoarei TV. I-a spus că acceptă să vină în emisiunea ei, dar numai dacă acceptă să se căsătorească cu el.

„Pe cuvântul meu de onoare că este foarte serios. Tu știi că ea este crush-ul meu, ce mi-ar plăcea să o dezmierd! Dacă am zis că nu mai merg cinci ani de zile la interviuri, nu merg. Și i-am pus o singură condiție, îți jur pe ce am mai scump că nu glumesc. I-am zis că vin la interviu doar dacă se mărită cu mine. Mi-a zis da și facem cununia civilă la ora 12 și la ora 2 facem interviul“, îi spunea Mihai Bendeac mamei sale într-un instastory, postat cu un an de zile în urmă.

Denise Rifai vrea să îl cunoască îndeaproape pe Mihai Bendeac

La un an de zile de la acel instastory, Denise Rifai i-a recunoscut jurnalistului Val Vâlcu că vrea cu adevărat ca Mihai Bendeac să vină în emisiunea ei, motiv pentru care i-a trimis deja o invitație, relatează DC News.

Denise Rifai: – Apar foarte multe situații, care dintre care mai interesante. Cu Mihai Bendeac a fost o surpriză, dar am văzut că i-a trecut amorul. I-a apărut repede, i-a dispărut la fel, mă rog, vedem.

Val Vâlcu: – Nu are interdicție să apară? Era doar gestul său de voință?

Denise Rifai: – La mine la emisiune chiar l-am invitat să vină și îl aștept cu drag, când are el plăcere. Pregătim 40 de întrebări pentru el.

Val Vâlcu: – Nu sunt concurente, că există concurență în televiziune?

Denise Rifai: – Tipul de jurnalism pe care îl practic eu nu-și poate găsi concurent în meseria pe care o are Mihai Bendeac. Există doar complementaritate aici. Chiar mi-ar plăcea să-i cunosc viața și să-l cunoaștem pe el cum este ca om, fără filtre.

Val Vâlcu: – (Mihai Bendeac) A scris o carte împreună cu mama sa. Cred că a destăinuit acolo chiar mai mult.

Denise Rifai: – La mine invitația este deschisă. Dacă dorește, când dorește, abia așteptăm! 40 dintr-un foc!