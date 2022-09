Prima reacție a lui Patrick Mouratoglou după divorțul Simonei Halep

Miercuri, 7 septembrie 2022, presa anunța divorțul dintre Simona Halep și Toni Iuruc, lucru care s-a și întâmplat joi, deși cei doi trebuiau să spună „da” în fața lui Dumnezeu pe data de 13 noiembrie 2022. Anunțul divorțului lor a șocat întreaga comunitate sportivă. O reacție în acest sens a venit și din partea lui Patrick Mouratoglou, celebrul antrenor al Simonei Halep.

După o lungă absență din mediul online, antrenorul francez a postat un mesaj cu subînțeles. Este vorba despre un sfat pentru jucătorii de tenis, care se poate aplica și în viața de zi cu zi și chiar și în dragoste.

„Regula este să lovești în cross pentru a te apăra, dar uneori în tenis este important să surprinzi adversarul, pentru a crea o oportunitate. Sunt necesare reguli. Încălcarea regulilor este de asemenea necesară, câteodată şi mai mult decât orice altceva, la momentul potrivit”, a scris, miercuri, Patrick Mouratoglou pe contul său de Facebook.

Simona Halep l-a cucerit pe Patrick Mouratoglou cu talentul ei

Reacția sa nu este una neașteptată, ținând cont de faptul că Patrick Mouratoglou are o părere senzațională despre Simona Halep, pe care o descrie prin cuvintele: generozitate, curaj și reziliență (capacitatea ființelor umane de a se adapta într-o manieră pozitivă la situații nefavorabile).

„Aș spune că e generoasă, în primul rând. E incredibil de generoasă, în orice face. Face totul 100%. Nu e generoasă doar cu oamenii, ci și cu efortul, indiferent de ce efort vorbim. Nu poate face lucrurile doar pe jumătate. Apoi o definește și curajul. Și reziliența, dar cele două merg împreună și o definesc ca persoană.

Le-am spus celor apropiați că probabil Serena va fi ultima mea jucătoare. Și apoi a apărut această doamnă. A venit la academia mea, am luat prânzul și am avut o conexiune foarte bună. Am venit să văd 15 minute din antrenamentul ei și mi-a plăcut mult. Doar m-am uitat. M-am întors și a doua zi, m-am uitat mai mult și mi-a plăcut și mai mult. Și a treia zi am luat racheta și i-am spus câteva lucruri. Și am trăit emoții incredibile fiind pe teren cu ea.

M-am gândit: ‘wow, nu am terminat deloc cu asta’. Și i-am spus: ‘mulțumesc pentru că datorită ție iubesc din nou meseria pe care o iubesc așa mult și credeam că n-o mai iubesc”, spunea, anterior, Patrick Mouratoglou, potrivit IMPACT.ro.