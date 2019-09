Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, locul 15 WTA, a câştigat turneul de Grand Slam de la US Open. A reușit acest lucru după o finală fabuloasă cu americanca Serena Williams, numărul 8 mondial.

După acest succes, Andreescu urcă pe locul cinci în clasamentul WTA și o depășește pe Simona Halep, cea care va coborî pe locul 6. Simona Halep a reușit să treacă un singur tur la US Open, fiind învinsă în turul secund de Taylor Towsend.

Andreescu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute, sub privirile ducesei de Sussex, Meghan Markle. La meci a asistat şi Nadia Comăneci.

În februarie 2018, Bianca a venit în România ca adversary al echipei noastre, în Fed Cup. A recunoscut atunci că idolul său este Simona Halep. Pentru specialişti, Bianca Andreescu este una dintre sportivele care vor marca tenisul feminin mondial, în următorii 10 ani.

Pentru performanța de la US Open, tânăra în vârstă de 19 ani a încasat un cec în valoare de 3.850.000 de dolari, reușind să ajungă în acest an la câștiguri de peste 6 milioane de dolari! Astfel, a depășit-o și la capitolul încasări pe Simona Halep. Românca a luat în acest an din tenis sub 5 milioane și jumătate de dolari.

