Andrew Baker, director al Comitetului Evreiesc American și reprezentant al președintelui OSCE, a trimis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis și ministrului de Externe, Luminița Odobescu, exprimându-și preocupările față de candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din România.

Baker a criticat retorica lui Georgescu, pe care o consideră antisemită, revizionistă în privința Holocaustului și contrară valorilor NATO.

În scrisoare, Baker a subliniat contribuția României la NATO ca parte a unei comunități de valori democratice. Totuși, el avertizează că ascensiunea unui candidat precum Georgescu pune sub semnul întrebării acest angajament.

„În urmă cu zeci de ani, când eu și alții am solicitat intrarea României în NATO, criticii ne-au cerut să demonstrăm că țara noastră are ce căuta atât în alianța militară occidentală, cât și în comunitatea de valori reprezentată de NATO. Odată cu trecerea timpului, am văzut că acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Dar acum toate acestea sunt puse sub semnul întrebării.”, se arată în alt fragment al scrisorii, potrivit g4media.ro.