Lovitură în Marea Neagră

Lovitură în Marea Neagră! Serviciile ucrainene spun că țara a avariat o corvetă rusească de mici dimensiuni. Nava se afla în Marea Neagră, aproape de Crimeea.

Declarațiile serviciilor ucrainene contrazic varianta Moscovei. Kremlinul spunea că atacul a fost respins.

Kievul a anunțat că atacurile sale au distrus un sistem de apărare antirusesc în vestul Crimeei. De asemenea, Ucraina a mai spus că a avariat două nave militare. Tot în această săptămână, Kievul a spus că a lovit două nave de patrulare. Ucraina încearcă să își intensifice loviturile asupra Federației Ruse.

Surse ucrainene au precizat pentru presa internațională că un atac a avut drept țintă corveta Samum. Ea se afla la intrarea în Golful Sevastopol din Crimeea. Potrivit sursei, nava a fost lovită în partea dreaptă, spate. Atacul a provocat pagube semnificative.

Aceeași sursă a mai spus că nava era de mici dimensiuni și că a fost remorcată pentru reparații. Corveta se afla înclinată pe o parte.

Agenția de presă Reuters spune că informațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

Înainte de precizările ucrainenilor, ministerul rus al Apărării a precizat că a existat un atac asupra navei. Totuși, oficialii ruși au spus că atacul a fost respins și că drona a fost distrusă.

Rusia are probleme în apărarea Crimeei

Grupul de reflecție cu sediul la Washington, Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), a declarat joi că distrugerea raportată a sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 „Triumf” cu baza în Crimeea într-o „operațiune specială” indică probleme serioase în apărarea de către Rusia a peninsulei ocupate.

„Lovitura sugerează că forțele rusești nu au fost pregătite să intercepteze rachetele cu acest sistem sau nu au putut să o facă”, a precizat ISW.

Potrivit ISW, forțele ucrainene au lovit un sistem rusesc de apărare aeriană S-400 în apropiere de Olenivka, în Crimeea, la sfârșitul lunii august.

Un „al doilea atac ucrainean asupra unui sistem important de apărare aeriană rusesc în ultimele săptămâni indică faptul că astfel de eșecuri tactice pot reflecta o problemă sistemică mai amplă cu apărarea aeriană rusă în Crimeea ocupată”, a declarat think tank-ul.

Locația raportată a atacului asupra marinei rusești în Marea Neagră ar indica, de asemenea, că Ucraina are o capacitate sporită de a lovi ținte rusești departe de coasta sa, scrie Al Jazeera.