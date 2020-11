Vodafone trece nu tocami într-o perioadă foarte bună. Veniturile din servicii raportate de Vodafone România, la 30 septembrie, au scăzut cu 2,3%, până la 195,1 milioane de euro, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare publicate, luni, de Vodafone Group Plc. În plus, baza de clienţi a companiei a atins valoarea de 10.798.349, la finele trimestrului încheiat la 30 septembrie 2020, sub cea raportată în urmă cu un an, când aceasta se situa la 11 milioane, informează Agerpres.

„În trimestrul precedent, ne-am concentrat şi mai mult pe contribuţia adusă pentru reducerea decalajului digital, care are consecinţe dramatice în domenii cheie, precum educaţia, ce pot fi văzute acum atât de clar în contextul pandemic în care ne aflăm. Fiecare elev trebuie să aibă acces la instrumentele necesare, astfel încât să poată beneficia de educaţie digitală şi ne angajăm să facem acest lucru posibil. Este nevoie de mult efort, dar cred că dacă acţionăm împreună putem realiza lucruri grozave. Sprijinul nostru pentru educaţie a cuprins mai multe iniţiative în ultimele luni. Prin campania „Împreună nu lăsăm niciun elev în urmă”, am reuşit să ajungem la o sumă de aproape 200.000 de euro, cu sprijinul Fundaţiei Vodafone România care a dublat donaţiile strânse. Aceste fonduri sunt utilizate pentru noii beneficiari ai programului educaţional „Şcoala din valiză”, care vor avea astfel tablete şi servicii de comunicaţii care să le permită să continue să înveţe. În paralel, am continuat să extindem programul „Şcoala din valiză” la mai multe şcoli din mediul rural, dezvoltând soluţii de comunicaţii, precum şi prin furnizarea de echipamente şi soluţii de învăţare pentru elevi şi profesori. De asemenea, vom furniza peste 100.000 de tablete cu servicii de comunicaţii mobile în cadrul licitaţiei lansate de Ministerul Educaţiei”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

Vodafone România este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicaţii mobile din lume, care oferă o gamă de servicii ce include voce, mesaje, date şi comunicaţii fixe.