Vodafone lansează Vodafone TV, un serviciu inovator, care aduce utilizatorilor din România o experiență complet nouă de televiziune și divertisment, în linie cu tendințele actuale și cu noile obiceiuri de consum. De asemenea, Vodafone România lansează astăzi noi oferte de servicii convergente fix-mobil, sub umbrela Vodafone ONE.

“Astăzi marcăm un pas important în strategia noastră de a ne consolida poziția pe piața serviciilor convergente din România. Faptul că am devenit o companie de comunicații complet integrată reprezintă pentru noi un catalizator care ne va permite să continuăm să inovăm și să le oferim românilor noi soluții convergente competitive pentru comunicare și divertisment și cele mai bune opțiuni pentru a fi mereu conectați, oriunde și oricând. Mă bucur să aducem în casele românilor o nouă inovație și o nouă experiență de divertisment, cu serviciul Vodafone TV, alături de o ofertă convergentă și mai puternică, Vodafone ONE”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

O platformă unică pe piață

Serviciul Vodafone TV are la bază o platformă ce include un mediabox 4K, unic pe piața din România, care îmbină interactivitatea, aplicațiile de streaming și cablul digital. Cu Vodafone TV, utilizatorii se pot bucura de cea mai bogată ofertă de conținut, ce include cea mai extinsă grilă TV, cu peste 190 de canale în format SD, HD și 4K, precum și de cea mai vastă colecție video on demand, cu mii de ore de conținut de calitate și tot conținutul HBO GO într-o secțiune dedicată, care oferă acces la producţii HBO – seriale originale, filme, documentare, producţii locale, dar şi seriale, filme şi programe pentru copii ale altor furnizori de conţinut premium. De asemenea, interfața permite acces direct la cele mai populare servicii de streaming din România, pentru toată familia – Netflix, Amazon Prime, YouTube și YouTube Kids, Hopster.

“Obiceiurile de consum s-au schimbat semnificativ în ultimii ani, mulți dintre noi preferând astăzi un mix între a urmări televiziunea lineară și utilizarea serviciilor On Demand, în creștere. Ceea ce aduce astăzi Vodafone este o soluție care îmbină perfect cele două lumi, cu ceea ce are mai bun fiecare dintre ele. Utilizatorii pot continua să urmărească, desigur, evenimente live, precum sport sau știri, chiar când acestea se întâmplă, dar pot, totodată, să caute și să vizioneze conținutul de televiziune lineară câteva zile mai târziu după difuzare, într-un mod similar serviciilor On Demand. Mai mult, în timp, asemenea serviciilor On Demand, utilizatorii pot primi recomandări cu ce se difuzează chiar în acest moment la televiziunea lineară, pe baza preferințelor lor. Am convingerea că acesta va fi începutul unei experiențe de conținut și televiziune semnificativ mai bune pe piața din România“, a spus Mostafa El Beltagy, Consumer Business Unit Director, Vodafone România.

Conținutul preferat va fi mai ușor de accesat

Vodafone TV facilitează accesul utilizatorilor la conținutul preferat, prin integrarea grilei de canale TV lineare și Video On demand, precum și a aplicațiilor de streaming într-o platformă unică, cu o interfață modernă și intuitivă, care permite o navigare simplă și prietenoasă. Astfel, clienții pot să urmărească emisiunile TV preferate și cea mai mare varietate de conținut în regim On Demand, pe orice ercan – televizor, smartphone sau tabletă. Serviciul Vodafone TV oferă o conectivitate perfectă între ecrane, ce asigură utilizatorilor flexibilitate și o adevărată experiență multi-ecran. Astfel, utilizatorii au posibilitatea, de exemplu, să înceapă vizionarea pe telefonul mobil sau tabletă și să continue pe ecranul televizorului, fără întreruperi. Conținutul redat pe un ecran este redat pe toate celelalte, instant.

Cu Vodafone TV, utilizatorii se pot bucura de flexibilitate și interactivitate, cu ajutorul funcțiilor avansate disponibile. Prin intermediul funcției Catch-up/Replay, utilizatorii au posibilitatea să aleagă când și unde urmăresc programele preferate, care sunt disponibile timp de 7 zile după difuzare, atât pe televizor, cât și pe smartphone și tabletă. De asemenea, pot controla conținutul vizionat, inclusiv emisiunile TV live, cu ajutorul funcțiilor Pause/Restart, și pot înregistra programele preferate pentru a le putea urmări ulterior de pe orice ecran. Funcția de Căutare permite găsirea rapidă și cu ușurință a conținutului, indiferent dacă este vorba despre conținut TV linear sau On Demand, programe înregistrate sau în curs de difuzare.

O secțiune dedicată copiilor

În plus, serviciul Vodafone TV include o secțiune dedicată copiilor, „Kids’ App”, care oferă funcții de control parental, precum și o ofertă extinsă de conținut pentru copii, organizat pe canale sau personaje.

Aplicația mobilă Vodafone TV este disponibilă pentru dispozitive cu sistem de operare iOS și Android.

Lansarea noului serviciu Vodafone TV marchează, totodată, un pas important în parteneriatul cu Netflix, demarat în 2015. Având în vedere apetitul în creștere al consumatorilor pentru divertisment de tip On Demand, precum și succesul campaniilor derulate în ultimii ani, mediaboxul Vodafone TV integrează acum serviciul Netflix, oferind clienților posibilitatea de a se bucura de producții și filme apreciate și premiate.

Serviciul Vodafone TV este disponibil, începând de astăzi, într-o ofertă specială, pentru clienții persoane fizice care optează pentru un pachet de servicii fixe, cu Vodafone TV, Internet fix și Super Wi-Fi de 500 Mbps, HBO & HBO GO inclus timp de 24 de luni, la 17 euro / lună.

De asemenea, utilizatorii persoane fizice pot beneficia de noul serviciu Vodafone TV și de mai multe avantaje cu noile oferte convergente lansate astăzi.

Vodafone ONE – familia mereu conectată

Totodată, Vodafone România lansează astăzi noi oferte de servicii convergente fix-mobil pentru clienții persoane fizice denumite Vodafone ONE, continuând, astfel, promisiunea de a le oferi utilizatorilor servicii complete de comunicare și cele mai bune opțiuni de a rămâne mereu conectați.

Astfel, clienții care optează atât pentru servicii mobile, cât și fixe de la Vodafone beneficiază de oferte și mai avantajoase, cu o reducere de 120 euro la contractele pe 2 ani.

De exemplu, abonații Vodafone de servicii mobile care optează și pentru un pachet de servicii fixe cu Vodafone TV, Internet fix de 500 Mbps și Super-WiFi beneficiază de o reducere de 120 euro la contractul pe 2 ani, constând în 48 euro reducere la pachetul de servicii fixe, plus 72 euro echivalentul HBO & HBO GO inclus in pachet.

Clienții Vodafone de servicii fixe beneficiază de o reducere de 120 de euro la contractul pe 2 ani optând și pentru un abonament de servicii mobile începând cu Vodafone Red 12: 48 euro reducere la abonamentul mobil, plus 72 de euro reducere la achiziționarea unui smartphone.