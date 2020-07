Vodafone România anunță principalii indicatori financiari pentru anul trimestrul încheiat la 30 iunie 2020, potrivit rezultatelor raportate astăzi de Vodafone Group Plc.

Vodafone România continuă să înregistreze performanțe bune, în ciuda contextului dificil.

Veniturile din servicii se află la valoarea de 189,7 milioane de euro și continuă să fie stabile pe evoluția trimestrială. În comparație cu perioada similară a anului trecut, veniturile din servicii raportate au înregistrat o scădere de 1.2%.

Baza de clienți a Vodafone România a atins valoarea de 10,8 milioane de clienți la 30 iunie 2020.

Valoarea ARPU mobil a fost de 5 euro în trimestrul încheiat la 30 iunie 2020.

O mare provocare

„Ultimele luni au venit cu provocări mari și numeroase pentru oameni, companii și pentru alți actori sociali și economici din cadrul societății noastre digitale. La Vodafone, am luat măsuri rapide pentru a ne asigura că propria afacere continuă să funcţioneze la capacitate maximă în aceste condiţii noi și excepţionale pentru a putea fi în măsură să sprijinim societatea, deoarece serviciile de comunicație fixă și mobilă s-au dovedit, încă o dată, că sunt infrastructuri vitale. Obiectivul nostru principal a fost să ne protejăm angajații și să dezvoltăm soluții fiabile de comunicare pentru toți clienții noștri ca aceștia să-și poată continua viețile personale și profesionale. Ne-am angajat să ne păstrăm principalele obiective pentru a putea continua să menținem toți clienții conectați și să le asigurăm toate serviciile de comunicare de care aveau nevoie pentru a lucra, pentru a studia, pentru a rămâne conectați cu familia și prietenii și pentru a avea acces la servicii medicale și de urgență. De asemenea, ne-am concentrat asupra educației și am oferit resurse valoroase elevilor, dar și divertisment disponibil în cadrul platformei noastre digitale Împreună mai puternici, unde toată lumea a avut oportunitatea de a descoperi spectacole de muzică, piese de teatru, clase de sport și cursuri pentru dezvoltare personală și profesională. Mai mult, împreună cu Fundația Vodafone România am lansat aplicația digitală BrightSky menită să ajute și să ofere sprijin victimelor violenței domestice.

Pe lângă toate acestea, dincolo de serviciile oferite, sunt foarte mândră de echipa noastră, deoarece ne-am direcționat toate eforturile pentru a fi direct implicați în lupta împotriva Covid-19, inclusiv prin oferirea de donații pentru a susține lupta la nivel național.

În opinia mea, situația actuală este o oportunitate pentru toată lumea, de la companii, la autorități și alți actori socio-economici, de a îmbunătăți infrastructura digitală a țării, de a reduce decalajele dintre diferite sectoare și zone ale României și de a accelera digitalizarea în beneficiul societății și pentru un viitor mai rezistent și mai durabil. Cu toții trăim în acest nou context de piață și trebuie să acționăm împreună cu determinare pentru a stabili o agendă digitală mai cuprinzătoare și mai ambițioasă pentru România”, spune Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.