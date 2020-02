Liviu Dragnea și Irina Tănase trăiesc o frumoasă poveste de iubire, cu toate că fostul lider al social-democraților este încă în închisoare. Cei doi îndrăgostiți au hotărât să își consolideze relația și să se căsătorească. Inițial ca nași de nuntă, Dragnea i-a rugat pe Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda să le fie părinți spirituali. Însă, potrivit România TV, aceștia s-au răzgândit și nu mai vor să-l cunune pe Dragnea.

Dar faptul că au rămas fără nași de cununie nu schimbă cu nimic planurile lui Dragnea și ale Irinei.

„Sa nu se supere Irina, daca o sa ma lase astia in pace, aici in fata oltenilor ii rog sa ne fie nasi”, a spus Liviu Dragnea.

„Îi spun domnului presedinte Dragnea, grăbiti-va că suntem de acord”, a precizat Claudiu Manda, iar Lia Olguţa a aprobat: „Bineinteles, cu mare placere”.

Relația dintre Irina și Dragnea, mai puternică ca niciodată

Deși Liviu Dragnea este în spatele gratiilor, nu a uitat cum să își răsfețe logodnica. De dragobete, politicianul i-a făcut cadou iubitei sale un buchet imens de flori, dar și o fotografie înrămată cu cei doi. Irina Tănase a postat o fotografie pe o rețea de socializare, iar la descrierea pozei, aceasta a scris:

„Love is patient, love is kind. (..)

It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Love never fails”

