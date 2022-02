S-au auzit din nou sirenele în oraşele din Ucraina, luni dimineaţă!

Este cea de-a cincea zi de război în Ucraina şi alarmele de atac aerian s-au putut auzi din nou în Cerkasî, Nipru şi Harkov, a transmis James Waterhouse, reporter pentru BBC, pe contul său de Twitter.

În plus, în timpul nopţii, ruşii au bombardat oraşul Cernigău, iar o persoană a fost rănită în urma atacurilor, a mai precizat acesta.

