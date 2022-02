Ucraina ar putea deveni cea mai nouă membră a Uniunii Europene!

Anunţul a fost făcut chiar de către şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care spune că Ucraina este „una dintre noi şi o dorim în UE”.

Totuşi, acest anunţ cu adevărat important nu a venit însoţit şi de un orizont de timp pentru posibila aderare a Ucrainei.

Ucraina este „una dintre noi şi îi dorim în Uniunea Europeană”, a fost declaraţia doamnei Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat postului Euronews.

Cât despre momentul când acest lucru s-ar putea concretiza, rămâne deocamdată un mister.

„Avem un proces cu Ucraina care este, de exemplu, integrarea pieţei ucrainene în piaţa unică (…) Avem o cooperare foarte strânsă pe reţeaua energetică, de exemplu”, a mai declarat Ursula von der Leyen în acelaşi interviu pentru Euronews.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat şi el că au existat discuţii referitoare la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, în noaptea de duminică spre luni, liderul de la Kiev a scris următoarele:

„Am avut o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen. Am discutat despre decizii concrete privind consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, asistență macrofinanciară și aderarea Ucrainei la UE.”

