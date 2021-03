România trăieşte periculos. Deşi ne aflăm în plină campanie naţională de vaccinare, valul trei al pandemiei loveşte dur în ţara noastră, iar de duminică 28 martie intră în vigoare noi restricţii dure.

Lockdown total în România?

În contextul creşterii numărului de noi infectări, şeful DSU, Raed Arafat s-a arătat nemulţumit de faptul cum unii români respectă restricţiile. S-a arătat deranjat de aglomerările din magazine din ultimele două zile, înaintea aplicării noilor restricții de circulație.

Acestea prevăd și închiderea supermarketurilor la ora 18.00, cu trei ore mai devreme ca până în prezent, în cazul în care incidența infectărilor va depăși 7,5 la mia de locuitori.

„Așteptatul la coadă din păcate se întâmplă, deși există niște reguli foarte clare despre câte persoane trebuie să fie într-un magazin, corelat cu metrii pătrați ai magazinului, lucru ce va fi întărit prin Hotărârea de Guvern care a fost aprobată.

Măsurile care se iau la peste 4 la mie și la peste 7,5 la mie sunt suplimentare, decise tocmai pentru a evita un lockdown real și să ajungem să avem o problemă dacă nu luăm aceste măsuri de reducere a mobilității și a contactului.

Toata lumea, de la premier la președinte, toți am zis că nu se dorește un lockdown total. Dar masuri in zonele unde avem peste 4 la mie, peste 7,5 , punctuale, de carantinare zonala, locala, au ca efect sa reducă cresterea cazurilor si a impactului virusului”, a spus Raed Arafat, conform Realitatea PLUS.

„Nu se respecta, noi dorim să se respecte. Dacă nu înțelegem odată că dacă ascultăm pe cei care ne îndeamnă sa nu respectam, pe cei care vin cu afirmații cu nu, că astea nu au niciun efect, vrem alte măsuri mai deștepte, mai inteligente, cu care nimeni nu vine cu ele, că nu știu daca exista masuri mai inteligente decât cele aplicate de toată lumea.

Este clar că totul se rezumă la respectarea măsurilor, regulilor, și la nivelul autorităților, și la nivelul oamenilor de rând, cu totii sa lucram împreună.

Suntem și în campania de vaccinare, care va incepe sa aiba impact din ce in ce mai mult, dar pana va avea efectul scontat, noi trebuie să protejăm populația să atunci sa protejam populatia, sa nu ajungem să nu putem primi oamenii în spitale, în secțiile de ATI si spitale, pentru că impactul final e pe sectorul sanitar, și mai ales in cel al bolnavilor care ua nevoie de oxigen sau de Terapie Intensivă”, a avertizat Raed Arafat, la Realitatea PLUS.

Șeful DSU este totuși optimist și spune că oamenii se vor adapta, așa cum s-a întâmplat și în alte țări, în legătură cu aceste restricții legate de închiderea mai devreme decât până acum a magazinelor, supermarketurilor.

„Este posibil ca oamenii să se adapteze așa cum s-au adaptat și în alte țări cu programe mult mai restrictive decât al nostru. De exemplu, Paris, unde oamenii trebuiau să fie la ora 8.00 (20.00 – n.red.) acasă deja. Dacă reduci ora și mobilitatea, n-ai cum să lași magazinele deschise peste, că asta înseamnă că nu ai făcut nimic”, a mai spus Arafat.

Acesta a mai explicat că prin reducerea numărului celor care merg la serviciu, pentru că unii lucrează de la domiciliu, contribuie la scăderea prezenței în magazine.

În cazul incidenței de peste 4 la mie și peste 7,5 la mie, înseamnă că „la locul de muncă va fi mai puțină lume, la domiciliu mai multi, mai multă lume care să aibă programul decalat, să vină în două intervale.

Știm că în ultima perioadă nu toată lumea a aplicat acest lucru, acum trebuie aplicat, stim ca in ultima perioada toata lumea a apilcat, acum va trebui aplicat. Unii vor iesi mai repede de la muncă și vor merge mai devreme la cumparaturi.

Sunt soluții ce vin împreună cu aceste măsuri, dar asta înseamnă să lucrăm cu toții la asta, și firmele, și companiile, și instituțiile publice, pentru că programul decalat și telemunca nu e numai pentru companiile private, e inclusiv pentru institutiile publice”, a explicat Arafat.

