Producătorii de automobile din Marea Britanie ar putea plăti taxe de până la 15.000 de lire sterline pe mașină, dacă anul viitor nu vor atinge obiectivele de producție pentru vehiculele electrice (EV), scrie Politico. Taxa se va aplica tuturor producătorilor, cu excepția cazului în care cel puțin 22% dintre vehiculele care ies din fabricile lor vor fi complet electrice, până la începutul anului 2024.

Badenoch, o stea în ascensiune a politicii de la Londra, despre care se vorbește adesea ca fiind viitorul lider al Partidului Conservator, a abordat această problemă în Guvern, pe fondul unui efort de lobby concertat al oamenilor din industrie, care se tem că Regatul Unit nu e pregătit să treacă definitiv la mașini electrice.

Industria auto vrea că obiectivele Guvernului să fie reanalizate

Industria auto din Marea Britanie susține că obiectivele privind VE trebuie reanalizate, deoarece guvernul nu a făcut suficiente progrese în instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice sau în creșterea rețelei de electricitate, necesare pentru a stimula cererea consumatorilor. Președintele Ford UK, Tim Slatter, a declarat că planurile firmei sale de a vinde nouă modele de vehicule electrice în Regatul Unit până în 2025 „se vor izbi de mai multe dificultăți” dacă planul ”zero emisii” (ZEV) nu va fi reanalizat. În forma actuală, ZEV reprezintă „o amenințare” pentru afacerile și planurile de investiții ale companiei Ford, a avertizat el.

Honda și Toyota nu sunt singurii producători care au îngrijorări

Slatter și șefii altor mari producători de automobile au găsit oarecare înțelegere la Kemi Badenoch, notează Politico. „Honda și Toyota nu sunt singurii producători care au exprimat îngrijorări”, a spus un purtător de cuvânt al lui Badenoch referindu-se la termenul limită. Sistemul de taxe și termene din spatele ZEV este „incredibil de complicat”, a declarat Mike Hawes, directorul executiv al grupului britanic de lobby auto Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), numind-o „o măsură anticoncurențială” în care amenzile „sunt prea mari”.

Producția de vehicule hibride și complet electrice a stabilit un record în prima jumătate a anului

Producția de vehicule hibride și complet electrice în Marea Britanie a stabilit un record în prima jumătate a anului 2023, în creștere cu 71,6% față de 2022, potrivit cifrelor din industrie, publicate săptămâna trecută. Mai mult de o treime din toate mașinile – 37,8% – produse în Regatul Unit până în acest an sunt vehicule electrificate.

O ciornă a planului Guvernului, publicată pentru consultare în luna martie, spune că în 2024 producătorii vor fi amendați cu 15.000 de lire sterline per mașină și 18.000 de lire sterline per dubiță vândute sub pragul de 22%. Acest procent va crește cu până la 80% în 2030 și va atinge 100% în 2035.

Aproximativ 44.000 de dispozitive publice de încărcare a vehiculelor electrice au fost instalate în Regatul Unit, de la 1 aprilie 2023, conform ultimelor cifre guvernamentale. Aproximativ 13.500 dintre acestea sunt încărcătoare „pe stradă”