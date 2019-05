Liviu Dragnea nu mai are scăpare. Cu o zi înaintea sentinței definitive de la Înalta Curte de Casație și justiție, Dragnea este lovit chiar din interiorul sistemului. Fostul Procuror General al României, Augustin Lazăr îi răspunde după ce șeful PSD susținea că sunt presiuni pe judecatorii care vor da sentinta definitiva in dosarul in care seful PSD este acuzat ca a angajat secretare PSD la Protectia Copilului din Teleorman.

„Eu nu as dori sa ma refer la un anume politician, dar, desigur, cine este prins in proceduri judiciare, cine este afectat si are interese in proceduri judiciare, vrea sa prezinte o explicatie subiectivă solutiilor care se dau în dosare. Dar aceste explicatii sunt naive si nu se poate intelege de ce un judecator experimentat s-ar lasa impresionat, exact în cazul lor, de cineva pentru a da o solutie. In mod clar, fiecare magistrat trebuie sa aiba responsabilitatea solutiilor pe care le da. Daca sunt emise in cadrul legal, ele sunt temeinice și legale. Va rog sa observati ca toate procedurile legale au o cale de control judiciar. Nu se poate sa nu existe o cale de control judiciar.

Daca procurorul a gresit, exista un procuror-sef, care, la plangerea partii, ii face control judiciar si poate infirma solutia. Exista apoi judecatori de camera preliminara, care, inainte de a se judeca orice dosar, verifica legalitatea administrarii probelor și apararile prezentate de părți. In continuare, intervine completul de judecata de la fond, apoi exista cale de control judiciar in apel, inainte ca soluția să rămână definitivă. Si, atunci, cum s-ar putea spune ca toti acestia au gresit sau s-au lasat impresionati de cineva? Daca se da o solutie de condamnare, in final, este clar ca aceasta exprima realitatea judiciara a probelor din dosar, adevarul judiciar”, a precizat Augustin Lazăr într-un interviu acordat Realitatea.net.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate în primă instanță în dosarul angajărilor fictive de la CJ Teleorman, iar luni ar putea primi sentința definitivă.

