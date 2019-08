Presa a speculat anul trecut că PSD a colaborat cu Cambridge Analytica, o companie americană care a procesat date a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook pentru a înțelege psihologia acestora și a le influența votul în favoarea lui Donald Trump sau a Brexit, conform unei anchete realizată de New York Times, The Observer și The Guardian, scrie financialintelligence.ro.

Conform documentarului Netflix denumit The Great Hack: “Iluzia intimităţii”, Cambridge Analytica ar fi fost implicată în alegerile din România. În documentar nu este specificat clar cu ce partid a colaborat compania americană însă conform speculațiilor menționate ar fi vorba de PSD. Social democrații au negat orice colaborare sau solicitare de colaborare cu Cambridge Analytica.

„Referitor la zvonurile vehiculate în presă privind o presupusă colaborare între Partidul Social Democrat și SCL Cambridge Analytica, precizăm că PSD nu a lucrat cu această companie și nici nu a solicitat o astfel de colaborare, nici în perioada alegerilor generale din 2016, nici într-o altă perioadă, înainte sau după acest scrutin electoral”.

Datele Facebook pe care SCL/Cambridge Analytica le-a folosit în mod fraudulos în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale au fost obţinute de la un cercetător, Aleksandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, care le colectase între 2007 și 2015, sub pretextul unei cercetări academice.

SCL Group/Cambridge Analytica a fost închis anul trecut din cauza scandalului iscat privind confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorilor Facebook.

Datele personale ale milioanelor de utilzatori nu mai există, conform declarațiilor oficialilor companiei, însă profilul psihologic al unei persoane rămâne același pentru perioade lungi de timp, așa că informațiile de pe serverele companiei pot fi utile mulți ani de acum înainte.

