„N-aș putea să spun că face bine. Nu, nu este bine, este în continuare în închisoare, cu probleme de sănătate netratate. Stă în celulă cu trei domni. Nu au lumină și sunt înconjurați de betoane. Iarna este foarte frig. Condițiile sunt rele și mai rele sunt abuzurile”, a spus Irina Tănase la Antena 3.

„Am avut și un proces și am câștigat în instanță, pentru că dreptul lui la sănătate a fost încălcat. A vrut să facă un RMN din banii lui. A durat șase luni până să ajungă acolo, deși avea dureri. A fost interesul să se întindă treaba cât mai mult. 23 de ore pe zi a stat în cameră, cu dureri din cauza herniei de disc. Nu a fost vina personalului din penitenciar. A fost o decizie luată de mai sus. Așa era ordinul. De la cine, nu știu”, a mai spus Irina Tănase.

„Și eu mă întreb cine ce mai are cu Liviu Dragnea. Nu înțeleg nevoia de răzbunare. A fost condamnat, și-a văzut de viața lui, am crezut că se vor închide momentele astea. Avocatului nu i s-a permis să aibă o întâlnire cu el. A fost un alt abuz. Avea nevoie de îngrijire medicală și nu a putut să beneficieze de așa ceva.

Pentru că avusese Covid și nu a putut ajunge la spital. I-au spus să se panseze singur. Dar el suferise o intervenție chirugicală la spate. Au fost mai multe situații politice care l-au dus pe Liviu Dragnea aici. Bucureștiul e un oraș mic și lumea vorbește. A contesta multinaționalele, nu a vrut să dea gazele pe degeaba.”, a declarat Irina Tănase.

Cine este iubita lui Liviu Dragnea?

Irina Tănase are o relație cu Liviu Dragnea de aproximativ șase ani, iar cei doi reprezintă unul dintre cele mai controversate cupluri din România. Ea va împlini 29 de ani în luna septembrie a acestui an, el va serba 59 de ani în octombrie. Așadar, o diferență de 30 de ani, care nu a contat în relația de iubire dintre cei doi. Liviu Dragnea a fost căsătorit cu Bombonica Prodana, de care a divorțat în 2015, după 28 de ani. Un an mai târziu, fostul lider PSD a început o relație cu Irina Tănase.

Iubita lui Liviu Dragnea a absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice. Anterior, ea absolvise Colegiul Național Elena Cuza din Capitală, obținând note mari la examenul de Bacalaureat susținut în 2011. La Limba și Literatura Română tânăra a luat nota 8.8, la Matematică a obținut 7, 45, la Biologie a luat 9,1, iar la Limba Engleză a obținut calificativul B2.

Cum s-a cunoscut cu liderul PSD?

Irina Tănase și-a început cariera la o companie cu activitate predominantă în domeniul IT, aparținîndu-i lui Sebastian Ghiță, fost membru al social-democraților. Apoi, Irina a devenit consiliera lui Andrei Dolineaschi, membru PSD și fost secretar general al partidului.

La 21 de ani, aceasta s-a angajat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca asistentă a lui Liviu Dragnea, după ce a intrat în atenția fostului lider PSD participând ca voluntar la organizarea Congresului PSD din 2013.

Irina Tănase i-a fost alături lui Liviu Dragnea, după ce iubitul ei a primit o condamnare de 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Au existat și zvonuri care vehiculau o despărțire, dar cei doi au rămas împreună.

Inquam Photos / Octav Ganea