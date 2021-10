Astăzi, 28 octombrie, Liviu Dragnea, fostul lider PSD, a împlinat vârsta de 59 de ani. Spre surprinderea tuturor, acesta a început ziua de joi cu lacrimi în ochi, încă de la prima oră a dimineții! Aceste lacrimi au fost provocate de logodnica sa, Irina Tănase.

Gurile rele ar crede că lacrimile fostului lider PSD ar fi de tristețe, dimpotrivă! Liviu Dragnea a plâns de fericire datorită cuvintelor frumoase pe care logodnica sa le-a scris într-o postare pe social media.

De când și-au oficializat relația, Irina Tănase postează anual, de ziua iubitului ei, câte un mesaj de „La mulți ani!” la prima oră a dimineții! Aceasta vrea să fie prima persoană din lista prietenilor de pe facebook ai politicianului care îi urează felicitări pentru aniversarea sa.

În mesajul de pe Facebook, blonda își dorește ca partenerul ei să aibă parte numai de realizări pe plan profesional și împliniri în viața personală.

„La multi ani, iubirea mea! Iti doresc ca noul an sa iti aduca vindecare, liniste, perspective pozitive si multe momente de bucurie sincera, din adancul sufletului! Iti doresc sa poti sa visezi cu toata fiinta ta si visele sa ti se implineasca! Sa ne traiesti sanatos si sa devii, cu fiecare an ce trece, o versiune din ce in ce mai buna a ta! ♥️”, a scris Irina Tănase pe Facebook pentru Liviu Dragnea.

Rândurile încărcate cu energie pozitivă și iubire, au fost însoțite de poza tortului aniversar. Un detaliu amuzant, pe care puține persoane l-au observat, a fost faptul că lumânarea avea formă de mustață.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Irina Alexandra (@irinaalexandrat)

Relația dintre Liviu Dragnea și Irina Tănase

Între Liviu Dragnea și actuala sa parteneră Irina Tănase este o diferență de vârstă de 30 de ani. Din moment ce între generațiile din care fac parte cei doi este o diferență considerabilă, oamenii nu priveau cu ochi buni relația acestora.

Unii considerau că despărțirea va fi iminentă, mai ales după ce fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a fost sub arest. În acea perioadă, gurile rele credeau că relația celor doi va lua sfârșit, spre mirarea multura, lucrurile s-au petrecut complet diferit! Logodnica lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, i-a fost alături și la bine și la greu, exact cum trebuie să se întâmple într-un cuplu.

Liviu Dragnea şi Irina Tănase s-au cunoscut pe când tânăra, care avea atunci numai 21 de ani, a început să lucreze pe post de secretară la cabinetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Era anul 2013, iar ministerul era condus la acel moment de Liviu Dragnea.

În 2015, Irina Tănase devenea consilier al politicianului PSD, poziţie la care a renunţat un an mai târziu, în 2016. Relaţia lor a devenit oficială abia după ce Liviu Dragnea a divorţat.